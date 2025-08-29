史上最長！日氣象廳宣布持續7年9個月的「黑潮大蛇行」結束了

日本氣象廳今（29日）宣布「黑潮大蛇行」已於今年4月結束，這次狀況持續7年9個月，創史上最長紀錄。（圖擷自日本氣象廳）

〔即時新聞／綜合報導〕從2017年8月起，沿日本列島南岸往東北方流動的黑潮暖流出現明顯地往外海折曲，然後再繞回來現象，被稱為「黑潮大蛇行」，影響日本甚鉅，日本氣象廳今（29日）宣布「黑潮大蛇行」已於今年4月結束，這次狀況持續7年9個月，創史上最長紀錄。

日本氣象廳今宣布，「黑潮大蛇行」已於今年4月結束，這次「黑潮大蛇行」自2017年8月起持續7年9個月，是自1965年有觀測以來最長紀錄，遠遠超過1975年8月至1980年3月的4年8個月的原紀錄。

氣象廳與海上保安廳持續觀察黑潮狀況，預估黑潮下個月將出現短暫的蜿蜒，但不會出現大規模蛇行。

「黑潮大蛇行」帶來的影響包括東海及關東地方沿岸易出現滿潮、改變魚群棲息地造成漁獲量減少，及關東地方周邊的夏天氣溫與濕度上升等。2019年颱風「哈吉貝」襲日，由於「黑潮大蛇行」為關東地區帶來滿潮，颱風造成嚴重淹水災情。

