為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    史上最長！日氣象廳宣布持續7年9個月的「黑潮大蛇行」結束了

    日本氣象廳今（29日）宣布「黑潮大蛇行」已於今年4月結束，這次狀況持續7年9個月，創史上最長紀錄。（圖擷自日本氣象廳）

    日本氣象廳今（29日）宣布「黑潮大蛇行」已於今年4月結束，這次狀況持續7年9個月，創史上最長紀錄。（圖擷自日本氣象廳）

    2025/08/29 11:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕從2017年8月起，沿日本列島南岸往東北方流動的黑潮暖流出現明顯地往外海折曲，然後再繞回來現象，被稱為「黑潮大蛇行」，影響日本甚鉅，日本氣象廳今（29日）宣布「黑潮大蛇行」已於今年4月結束，這次狀況持續7年9個月，創史上最長紀錄。

    日本氣象廳今宣布，「黑潮大蛇行」已於今年4月結束，這次「黑潮大蛇行」自2017年8月起持續7年9個月，是自1965年有觀測以來最長紀錄，遠遠超過1975年8月至1980年3月的4年8個月的原紀錄。

    氣象廳與海上保安廳持續觀察黑潮狀況，預估黑潮下個月將出現短暫的蜿蜒，但不會出現大規模蛇行。

    「黑潮大蛇行」帶來的影響包括東海及關東地方沿岸易出現滿潮、改變魚群棲息地造成漁獲量減少，及關東地方周邊的夏天氣溫與濕度上升等。2019年颱風「哈吉貝」襲日，由於「黑潮大蛇行」為關東地區帶來滿潮，颱風造成嚴重淹水災情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播