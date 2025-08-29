為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美天主教學校槍擊案11歲倖存者：看到窗戶開著就想關上

    一名就讀該校11歲女童倖存者受訪表示，她仍驚魂未定，甚至看到開著的窗戶就會想趕快關上，擔心悲劇重演。（法新社）

    2025/08/29 11:15

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州聖母領報天主教學校27日舉行開學彌撒時，遭槍手從窗外連開數十槍，造成2名年僅8歲、10歲兒童死亡，另有17人受傷，其中包括14名兒童和3名80多歲教區居民。一名就讀該校11歲女童倖存者受訪表示，她仍驚魂未定，甚至看到開著的窗戶就會想趕快關上，擔心悲劇重演。

    綜合《CNN》、《ABC》等外媒報導，明尼亞波利斯（Minneapolis）的聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School）27日現場共有約200名學生與師長正在參與彌撒，眾人正聆聽詩篇誦讀時，子彈突如其來穿透窗戶引發恐慌，隨後有人用木板堵門，有人衝往體育館避難。

    就讀聖母領報天主教學校的11歲女童弗朗庫爾（Chloe Francoual）受訪回憶，一開始聞到煙味，「和其他人一樣」誤認第一聲槍響是煙火聲，直到連續數槍響起後眾人才驚覺是槍擊。她和同學趕緊衝進側邊房間，用桌椅死命堵住門口。

    弗朗庫爾向《CNN》透露，「我依然感到恐懼、有種偏執的恐懼感」，「每次看見開著的窗戶，我就想把它關上。因為我不想讓悲劇重演。最可怕的是想到萬一又有歹徒闖入？」

    另一名就讀5年級學生、10歲的學生哈爾斯（Weston Halsne）說，事發當時他坐在被子彈震碎的窗戶幾英尺外，「我的好友維克多用身體壓在我的身上擋住子彈」，因此才撿回一命，哈爾斯說「他真的很勇敢，我希望他能撐過來。」

    明尼亞波利斯警察局長奧哈拉（Brian O’Hara）指出，嫌犯對過往大規模槍擊事件懷有「某種病態迷戀」，槍手遺留的「極度令人不安的文字」顯示其對各族群懷有仇恨，並「幻想著其他大規模槍擊案的作案計劃」。

    影片點此

    @cnn In an exclusive interview, CNN Senior Crime and Justice Correspondent Shimon Prokupecz speaks with Chloe, a survivor of the school shooting in Minneapolis. Chloe recounts the horrific moments during the tragedy, which resulted in injuries to 18 people and the deaths of two children. #CNN #News ♬ original sound - CNN

