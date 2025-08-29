美宣布軍售烏251億武器 美媒：應對和平努力陷入停滯

川普政府近日批准向烏克蘭出售價值8.25億美元武器，以增強烏克蘭防禦能力。（歐新社）

2025/08/29 09:44

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯28日襲擊烏克蘭基輔，造成至少21人死亡和48人受傷，川普政府同日宣布向烏克蘭出售價值8.25億美元（約台幣251.7億元）武器，增強烏克蘭防禦能力。美聯社認為，美國做出此舉是因其斡旋烏克蘭與俄羅斯之間的和平努力陷入停滯。

根據美聯社報導，美國國務院28日宣布，已通知國會向烏克蘭出售增程攻擊彈藥飛彈（ERAM）導航系統。此次出售將涵蓋3350枚ERAM飛彈、3350套GPS系統，以及相關配件和技術支援。

請繼續往下閱讀...

美國國務院表示，烏克蘭將利用北約盟國丹麥、荷蘭和挪威的資金以及美國對外軍事融資，來支付這些設備費用。

美國國務院指出，這項軍售將通過改善夥伴國家安全，來支持美國外交政策和國家安全目標，而烏克蘭是歐洲政治穩定和經濟進步的重要力量。

值得注意的是，美國7月才宣布了2項對烏克蘭武器銷售計畫。1項價值3.22億美元（約台幣98.2億元），用於增強烏克蘭防空能力並提供裝甲戰車；另1項價值3.3億美元（約台幣100.6億元），用於維護和維修烏克蘭防空系統以及自行火砲。

美聯社聲稱，雖然美國總統川普本月早些時候在阿拉斯加會見俄羅斯總統普廷，敦促通過談判解決俄烏衝突，但俄羅斯仍持續攻擊烏克蘭。美國此次軍售，正是在烏克蘭持續遭襲擊背景下所宣布。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法