為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傳以軍空降突襲大馬士革附近 敘利亞變天後首見

    以色列國防部長卡茲。（美聯社檔案照）

    以色列國防部長卡茲。（美聯社檔案照）

    2025/08/29 08:38

    〔中央社〕敘利亞國家媒體今天報導，以色列軍隊數度轟炸敘利亞首都大馬士革附近一處地點後，昨夜對當地發動空降突襲。

    法新社報導，以色列並未證實發動這次突襲，但國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列軍隊「在所有戰區」行動，以確保國家安全。

    若獲證實，這將是自去年12月伊斯蘭主義者聯盟拿下大馬士革政權以來，以色列最深入敘利亞國土的空降突襲行動。

    根據敘利亞外交部，以色列戰機26日襲擊大馬士革郊外基斯韋（Kisweh）附近的這處地點，造成6名敘利亞士兵死亡；國家電視台報導，昨晚以色列戰機再度轟炸當地。

    經歷昨天的第2波攻擊後，敘利亞新聞社（SANA）報導，以色列將部隊空降當地發動突襲。

    敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）組織表示，此處存放黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）使用的武器。黎巴嫩真主黨有伊朗撐腰，是被推翻的前敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）主要盟友之一。

    另一方面，以色列及葉門叛軍青年運動（Huthi）均表示，以軍今天襲擊遭青年運動控制的葉門首都沙那。4天前，以色列軍方才剛對青年運動進行一波致命轟炸。

    根據青年運動的說法，以色列25日空襲沙那時，造成10人死亡、90多人受傷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播