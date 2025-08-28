萊茵金屬啟用歐洲最大砲彈工廠 援烏護歐有力後盾

27日啟用的萊茵金屬新砲彈工廠展示的武器。（路透）

2025/08/28 23:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）27日啟用全歐洲規模最大彈藥製造廠，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）出席啟用典禮，讚揚這座生產廠將強化西方防務。

《法新社》27日報導，這座位於德國下薩克森邦下呂斯（Unterlüß）的新廠，佔地3萬平方公尺，預計2027年前產量可達每年35萬發155公釐砲彈，用於持續支援烏克蘭，提高嚇阻力。

請繼續往下閱讀...

呂特說，「這座工廠絕對攸關我們的自身安全，也對持續支持烏克蘭當前戰爭，並且嚇阻未來任何侵略，至為重要」。他指出，「我們正受到中國和俄羅斯的挑戰」，但是歐洲和美國正共同「扭轉防務生產態勢」。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲已經大舉提高武器生產和軍事戰備。呂特說，目前歐洲砲彈產量，比兩年前增加6倍。與呂特共同出席啟用儀式的德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，歐洲若不發展自己的軍事工業基礎，將軍費承諾轉化為實質戰力，則無法迎戰安全挑戰。他指出，華府正在密切注意，歐洲是否能落實自己的承諾，提高開支，「北約必須更歐洲化，才能維持跨大西洋聯盟關係」。

萊茵金屬執行長派培格（Armin Papperger）表示，政治人物愈加認真看待防務，已有助於確保這座新廠完工時間，從以往需要2到3年，縮短到僅14個月，「德國出現了轉捩點」。

新廠將協助消化德國政府去年提出、金額達85億歐元的史上最大筆彈藥訂單。萊茵金屬另與羅馬尼亞簽署了5億5000萬歐元合約，開設新廠，預計18個月內完工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法