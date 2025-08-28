為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    九三閱兵前先辦「上海合作組織」峰會 專家曝中國用意

    中國國家主席習近平將於31日主持上海合作組織峰會。（歐新社）

    中國國家主席習近平將於31日主持上海合作組織峰會。（歐新社）

    2025/08/28 22:15

    〔編譯林家宇／綜合報導〕中國9月3日舉行對日抗戰勝利八十週年閱兵儀式前，國家主席習近平將先於8月31日在「上海合作組織」（SOC）峰會，接待俄羅斯總統普廷與印度總理莫迪等超過20名國家領袖。法新社指出，中俄分別因台灣和烏克蘭問題與歐美對峙，利用SOC深化與中亞國家關係，並作為試圖贏取影響力的論壇。

    亞洲社會政策研究所（ASPI）研究員李其表示，接待多名國家領導人，給予北京展現號召力的機會，能夠讓核心利益高度分歧的領袖共處一室，並強化「非西方主宰全球治理」的構想。

    李其認為，對於莫斯科來說，即便烏俄戰爭不會是峰會中最為核心議題之一，普廷想要的是，展現出自己並非受到孤立的狀態，以及重申與習近平的夥伴情誼，維持在歐亞地區的存在感。

    至於重頭戲九三閱兵儀式，罕見出席多國外交場合的北韓領導人金正恩，新加坡大學政治科學助理教授莊嘉穎向「法新社」表示，金正恩的到訪意在展現朝中關係間的力量，發送出「美國無法霸凌使其屈服」的訊號；新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝指出，外界已有平壤過度靠攏莫斯科，損害北京利益的論述，認為金正恩與會凸顯了與中國的關係仍然強健。

