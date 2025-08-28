為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國九三閱兵出席名單曝光! 受邀國家領導人劣跡斑斑

    俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，將出席中國九三閱兵。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，將出席中國九三閱兵。（美聯社）

    2025/08/28 22:03

    〔編譯林家宇／綜合報導〕中國28日召開「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」紀念活動記者會，所發布的與會國家領袖名單中，俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，分別因烏俄戰爭和核子計畫被通緝和國際制裁，其他領導人亦有受到制裁和聲名狼藉者，成為這份受邀出席名單的一大特色。

    國際刑事法院（ICC）2023年對普廷發出逮捕令，指控其犯下戰爭罪行，包括烏克蘭兒童遭非法遣送俄羅斯。

    北韓自2006年首次實施核試驗後，持續遭聯合國安全理事會、美國和南韓制裁至今，其金融、金屬、能源進出口和勞動力流動等皆受到限制。

    有「歐洲最後獨裁者」之稱的白俄羅斯總統盧卡申科及其政府，出於違反人權、選舉舞弊及協助俄羅斯侵略烏克蘭等原因，遭美國及歐盟施加一系列制裁，也被紐西蘭和日本列入黑名單。

    緬甸代理總統敏昂萊2017年以陸軍司令身分發動軍事政變，推翻由前國務資政翁山蘇姬領導的全國民主聯盟政府。歐盟與美國因敏昂萊在政變中所扮演的角色，以及對羅興亞人的壓迫，施加旅行、金融禁令並凍結其資產。

