中國九三閱兵出席名單曝光! 受邀國家領導人劣跡斑斑

俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，將出席中國九三閱兵。（美聯社）

2025/08/28 22:03

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國28日召開「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」紀念活動記者會，所發布的與會國家領袖名單中，俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，分別因烏俄戰爭和核子計畫被通緝和國際制裁，其他領導人亦有受到制裁和聲名狼藉者，成為這份受邀出席名單的一大特色。

國際刑事法院（ICC）2023年對普廷發出逮捕令，指控其犯下戰爭罪行，包括烏克蘭兒童遭非法遣送俄羅斯。

請繼續往下閱讀...

北韓自2006年首次實施核試驗後，持續遭聯合國安全理事會、美國和南韓制裁至今，其金融、金屬、能源進出口和勞動力流動等皆受到限制。

有「歐洲最後獨裁者」之稱的白俄羅斯總統盧卡申科及其政府，出於違反人權、選舉舞弊及協助俄羅斯侵略烏克蘭等原因，遭美國及歐盟施加一系列制裁，也被紐西蘭和日本列入黑名單。

緬甸代理總統敏昂萊2017年以陸軍司令身分發動軍事政變，推翻由前國務資政翁山蘇姬領導的全國民主聯盟政府。歐盟與美國因敏昂萊在政變中所扮演的角色，以及對羅興亞人的壓迫，施加旅行、金融禁令並凍結其資產。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法