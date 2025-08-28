為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    神準料中泰勒絲訂婚 神秘客前一刻大舉下注獲利153％

    泰勒絲和凱爾西26日發文宣布2人訂婚的好消息。（路透）

    泰勒絲和凱爾西26日發文宣布2人訂婚的好消息。（路透）

    2025/08/28 21:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與國家美式足球聯盟（NFL）明星凱爾西（Travis Kelce）26日宣布訂婚，在消息公開前，預測市場平台Polymarket一名用戶，大量下注2人會在2025年內訂婚，結果「神準」料中，賺到將近10萬台幣，報酬率高達153%。

    《商業內幕》（Business Insider）網站27日報導，Polymarket去年12月31日起，開放用戶下注泰勒絲和凱爾西會不會在2025年內訂婚。根據該網站公開可得資料，romanticpaul最早在今年7月31日下注「會」，但是真正大舉出手，是從美東時間25日下午3時左右，從每注0.30美元陸續下注、押「會」，當天總共買了1708注，每注押注金大多不超過0.40美元。

    隔天，美東時間26日中午12點46分、也就是泰勒絲宣布訂婚前15分鐘，romanticpaul再加碼買進將近1200注「會」，當時每注金額不高於0.50美元。也就是說，當時預測市場認為，泰勒絲和凱爾西今年內訂婚機率不超過50%。

    這對戀侶在美東時間26日下午1點35秒貼出照片，宣告兩人訂婚。而這時，romanticpaul共投入約2046美元，押了5180注「會」，贏得5180美元，等於賺了3134美元（約9萬5000台幣），報酬率153%。

    泰勒絲與凱爾西自2023年交往以來，就備受關注，去年美式足球賽季間，BetUS、Polymarket等平台也曾推出「超級盃後求婚」賭盤，光在Polymarket就吸引逾7萬7000多美元資金下注。

