俄軍空襲基輔炸到英國文化協會 英召俄大使抗議
俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔，英國文化協會慘遭砲火波及，一片狼籍。（美聯）
〔中央社〕俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動空襲，造成至少15人喪生，並損毀英國文化協會在基輔的建築，英國外交大臣拉米表示，英國政府今天已召見俄國大使表達抗議。
法新社報導，拉米（David Lammy）在社群媒體X平台發文指出：「普廷昨夜的攻擊奪走平民性命，摧毀住宅並損壞英國文化協會（British Council）及歐盟駐基輔代表處在內等建築…我們已召見俄羅斯大使。」
Putin’s strikes last night killed civilians, destroyed homes and damaged buildings, including the British Council and EU Delegation in Kyiv.— David Lammy （@DavidLammy） August 28, 2025
We have summoned the Russian Ambassador. The killing and destruction must stop.
俄軍大規模空襲基輔，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天誓言對俄羅斯維持「最大程度施壓」，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也發聲譴責。
施凱爾今天指控俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「蓄意破壞」任何與烏克蘭達成和平的希望。
施凱爾在社群平台X發文寫道：「普廷正在殺害孩童及平民，並蓄意破壞締造和平的希望。這樣的殺戮必須停止。」
