俄軍空襲基輔炸到英國文化協會 英召俄大使抗議

俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔，英國文化協會慘遭砲火波及，一片狼籍。（美聯）

2025/08/28 22:00

〔中央社〕俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動空襲，造成至少15人喪生，並損毀英國文化協會在基輔的建築，英國外交大臣拉米表示，英國政府今天已召見俄國大使表達抗議。

法新社報導，拉米（David Lammy）在社群媒體X平台發文指出：「普廷昨夜的攻擊奪走平民性命，摧毀住宅並損壞英國文化協會（British Council）及歐盟駐基輔代表處在內等建築…我們已召見俄羅斯大使。」

Putin’s strikes last night killed civilians, destroyed homes and damaged buildings, including the British Council and EU Delegation in Kyiv.



We have summoned the Russian Ambassador. The killing and destruction must stop. — David Lammy （@DavidLammy） August 28, 2025

俄軍大規模空襲基輔，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天誓言對俄羅斯維持「最大程度施壓」，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也發聲譴責。

施凱爾今天指控俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「蓄意破壞」任何與烏克蘭達成和平的希望。

施凱爾在社群平台X發文寫道：「普廷正在殺害孩童及平民，並蓄意破壞締造和平的希望。這樣的殺戮必須停止。」

