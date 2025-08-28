恐怖無良送行者！男嬰遺體竟擺「家中客廳」看卡通

英國有殯葬業者竟把嬰兒遺體放在家中客廳。客廳示意圖。（情境照）

2025/08/28 23:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國有個殯葬業者遭禁止與當地醫院合作，原來之前有母親指控，她在這個業者家，看到自己過世的兒子遺體，竟被放在客廳「看卡通」，嚇到當場崩潰尖叫。

英媒《衛報》報導，殯葬業者阿普頓（Amie Upton）將嬰兒遺體存放於自己家中，被禁止進入當地醫院婦產科與太平間。現年38歲的阿普頓經營嬰兒喪葬公司，服務也包括嬰兒服裝、手印與照片等相關紀念商品。

2021年，沃德（Zoe Ward）兒子因腦部損傷，在3週時就夭折，而沃德當初覺得阿普頓的服務很棒，請她幫忙處理後事。沃德原本以為兒子的遺體會放置在有冷藏設備的專業設施中，不過當她拜訪阿普頓的住家時，驚恐發現兒子被放在客廳的嬰兒搖椅上「看卡通」。

沃德說，「我一眼就認出是兒子。」還透露，「沙發上還有另一個死去的嬰兒，這畫面讓人難以接受。」事發之後，另一對夫妻原本也以為他們的女兒會安置在殯儀館，準備等待下葬，卻被告知遺體其實一直在阿普頓家中。

據報導，雖然阿普頓家中有冷藏嬰兒棺，但證據顯示部分嬰兒的遺體並未被放置在其中，讓這對夫妻崩潰不滿，「這真的太瘋狂了，如果我把這件事告訴別人，他們會以為我在講恐怖電影情節。」

據了解，英國的英格蘭與威爾斯地區，殯儀業並無強制性規範，來確保遺體會如何處理與保存。雖然當地有2個專業協會，制定了共同的行為準則跟檢查標準，但加入這些協會並非強制性。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

