澤倫斯基翻轉「你沒牌」！烏軍打擊俄產油設施 直搗經濟民生命脈

〔編譯管淑平／綜合報導〕2月白宮一場劍拔弩張的會談上，美國總統川普怒斥烏克蘭總統澤倫斯基「你現在手上沒有牌」，為那場不歡而散的會談下了註腳。半年後，澤倫斯基或許找到了他欠缺的牌：近期一連串長程打擊行動，直擊俄羅斯經濟命脈。

《華盛頓時報》27日報導，烏軍近期一連串深入打擊俄國能源基礎設施，加上西方的制裁阻礙俄國修復能力，更令情況雪上加霜。前美國駐歐洲陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）發文表示，「烏克蘭正猛攻俄羅斯的阿基里斯腱」，「顯然烏克蘭人手上其實有一些牌」。

烏國前內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）上週發文，翻譯一篇俄國社群媒體Nezgar的發文，內容指出，選擇煉油設施是因其技術脆弱性，現代俄國煉油設施採用如多家西方公司關鍵零件，但因遭制裁，這些零件來源供應中斷，迫使俄國須仰賴中國替代品，「在複雜工序上，中國技術依然落後，要以中國零件取代西方零件，需要重新調整整個部件架構」。

烏國打擊目標包括布揚斯克州烏涅察的一座「友誼輸油管道」（Druzhba）輸油泵站；烏斯盧加港（Ust-Luga）石油出口碼頭；以及從莫斯科東南方的利珊州（Ryazan）到南部伏爾加格勒州（Volgograd）的多座煉油廠，損毀程度足以需要數週時間修復。分析家指出，就地理位置來看，這些目標是經過精心挑選的，將打擊效應延伸到民生。

卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員瓦庫連科（Sergey Vakulenko）指出，這條弧形地帶從利珊一路延伸到伏爾加格勒，是俄國通往黑海度假勝地的主要公路動脈，也是國家糧食收成的心臟地帶，而且人口相當稠密。

西方國家一直不願向基輔提供長程武器，或對這類武器的使用加以限制，然而，烏國國產武器改變了這個局面。俄國大部分煉油基礎設施集中在俄國的歐洲部分，如今已愈加易受到烏國最大航程已超過900英里的無人機攻擊，另外澤倫斯基20日公布國產「紅鶴」巡弋飛彈，宣稱射程可達1864英里。

吉拉成柯翻譯的該篇俄國發文指出，「過去被認為不在射程範圍的設施，現在都受到威脅，造成防空上一大問題，要同時保護從加里寧格勒到遠東地區所有煉油廠，幾乎不可能」，「結果是，曾經是俄國經濟實力重要支柱的石油與天然氣產業，現在成了一個弱點」。路透莫斯科辦公室25日發表一份分析指出，烏國對10座煉油廠的攻擊，已「至少破壞了俄國17%的煉油產能，相當於每日110萬桶」。燃料短缺已使俄國多地加油站出現排隊潮，95無鉛汽油批發價格8月大漲55%。

