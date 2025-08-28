為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日本SUKIYA牛丼睽違11年首次「大降價」 最多便宜40日圓

    日本知名連鎖牛丼品牌「SUKIYA」（すき家、食其家）。（資料照，法新社）

    日本知名連鎖牛丼品牌「SUKIYA」（すき家、食其家）。（資料照，法新社）

    2025/08/28 22:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連鎖牛丼品牌「SUKIYA」（すき家、食其家）宣布，9月4日起調降餐點售價，其中，招牌牛丼的「中碗」（並盛）從480日圓（約新台幣101元）降到450日圓（約新台幣95元），降幅達30日圓（約新台幣6元）。日媒指出，這是SUKIYA自2014年以來，睽違11年首度宣布降價。

    綜合日媒報導，SUKIYA今（28）日發布下午發布最新公告，這次降價品項涵蓋36項餐點，降幅從10日圓（約新台幣2元）到40日圓（約新台幣8元）不等。根據SUKIYA的聲明，「近期因原物料費用、能源成本持續上升，連帶物價持續高漲。在這樣的經濟環境下，為讓更多顧客以更實惠的價格享用SUKIYA牛丼，我們決定調整價格。」

    目前日本3大牛丼連鎖品牌中，吉野家中碗498日圓（約新台幣105元）、松屋為460日圓（約新台幣97元），SUKIYA新降價政策一出，立即成為市場最低價、最具競爭力的存在。SUKIY還強調，即便餐點價格調降，牛丼品質絕對不會因此打折，持續採用包括越光米、一見鍾情米等嚴選國產品牌米，讓味道和品質維持不變。

    除了「中碗」除調降30日圓，SUKIYA的「迷你」牛丼從430日圓（約新台幣90元）降到390日圓（約新台幣82元）；「大碗」（大盛）從680日圓（約新台幣143元）降到650日圓（約新台幣137元）；至於「特大碗」（特盛）則從880日圓（約新台幣186元），調整為850日圓（約新台幣179元）。

