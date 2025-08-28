黎智英世紀大審靜待裁決 紐時：命運取決於北京和川普

黎智英案已完成結案陳詞。圖為在台港人日前要求釋放黎智英。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/08/28 20:35

〔中央社〕香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天完成結案陳詞，法官在庭上宣布押後裁決。紐約時報分析，黎智英是否被釋放，可能在更大程度上取決於政治決定，而不是法律裁決。

紐約時報中文網28日報導，黎智英案的懸而未決，是否會被判有罪並非重點，因為香港法院對國家安全案件的定罪率接近100％。重點在於，面對外國政府壓力，中國會衡量繼續關押與釋放黎智英，何者對自身更有利。因此，黎智英的家人和支持者把獲釋的希望寄托在外交斡旋上。

報導提到，美國總統川普（Donald Trump）在本月稍早表示將竭盡全力「營救」黎智英，同時承認中國國家領導人習近平「恐怕不會太高興」。

華府「捍衛民主基金會」資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，若北京採取戰略考量，釋放黎智英將成為「代價不高的善意舉動」，有助於維持與華盛頓的關係穩定。

然而到目前為止，習近平似乎沒有展現出妥協之意。中國政府很可能將黎智英作為典型案例，作為挑戰北京權威後果的警告。辛格頓預測，在川普公開表示將協助黎智英後，習近平將採取「極端路線」，將「本可解決的案件變成白宮的負擔，可能令川普難堪」。

報導說，在實務上，川普政府將貿易穩定置於人權之上。本月11日，美國與中國的貿易休戰延長了3個月，以避免緊張局勢升級。川普似乎也在試圖降低外界期待，表示他僅承諾向中方提及黎智英案情，且已履行這個承諾。

辛格頓表示，「令人遺憾的是，人權不再是雙方的核心議程。出口管制和工業競爭才是」。他還說：「黎智英的案子在道德上是很明確的，但在目前圍繞戰略技術和關稅展開的中美關係中，其政治影響力已趨邊緣化。」

黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」罪，最高可判處終身監禁。檢方稱他是策劃2019年香港反送中運動的「主謀」。在法庭上，檢方的重點是黎智英與美國政界人士的會面、與官員的通信，以及他在接受新聞媒體或社群媒體採訪時表達的觀點。

黎智英否認了這些指控，並在長達50多天的庭審中表示他沒有向任何海外人士尋求政治支援，只是要求他們支持香港。他的律師在結案時辯稱，支持言論自由，或向政府施加壓力希望改變政策，並非錯誤。

