    國際

    UN安理會成員國聯合聲明「加薩饑荒是人為」 美國不背書

    23日在加薩市，一群巴勒斯坦人等著領取救濟糧食。（法新社檔案照）

    2025/08/28 18:42

    〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國安全理事會15個成員國，除了美國之外的14個國家27日發表聯合聲明，指加薩走廊饑荒是「人為危機」，並警告以飢餓為戰爭武器，違反國際人道法。

    路透27日報導，安理會除美國之外的14個成員國在這份聯合聲明中，要求立即、無條件且永久停火，釋放所有被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與其他團體挾持的人質，並且迅速大幅提高對加薩全境的援助，同時敦促以色列，立刻且無條件解除對援助通行的一切限制。

    這份聲明說：「必須立刻阻止加薩的饑荒，時間寶貴，必須毫不拖延處理這場人道緊急狀態，以色列必須改變做法。」

    全球饑荒監督機構22日正式認定，加薩市和其周邊區域處於饑荒，並且可能再擴散。糧食危機嚴重程度全球標準「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification, IPC）評估指出，該區域目前有51萬4000人陷入饑荒，約占加薩的巴勒斯坦人口將近4分之1，預計到9月底將增加到64萬1000人。

    在27日的安理會會議上，美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）表示，IPC報告在可信度與完整性上「都無法通過檢驗」。她說，「我們大家都認知，加薩確實有飢餓的問題，有顯著的人道需求必須獲得滿足，而處理這些需求，是美國的優先事項」。

