被記者問黎巴嫩血統 澳洲議員竟當眾「秀拳頭」威脅

澳洲聯邦眾議員凱特（右）28日記者會被問到血統，向記者秀拳頭威脅。（路透）

2025/08/28 18:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲資深國會議員凱特（Bob Katter）28日在一場有關移民議題的記者會上，不滿記者提到他的黎巴嫩血統，當場情緒失控，對記者舉起拳頭示意，並嗆聲自己過去曾因類似言論揍人。

《路透》28日報導，凱特28日在昆士蘭州議會外召開記者會，宣布他將參加預定週日舉行、以反移民為訴求的「為澳洲而走」（March For Australia）活動。記者會上，《第九頻道》（Channel Nine）記者巴瓦斯（Josh Bavas）問道「你自己也有黎巴嫩血統」，但是話還沒講完，凱特就打斷記者的提問，邊用手指指著記者，邊高聲回嗆，「別說那個，因為那會惹毛我，我以前就因為這樣揍過人」。

請繼續往下閱讀...

澳洲小黨「凱特的澳洲黨」（Katter's Australian Party）創黨人，該黨為提倡鄉村地區農民權益的民粹主義政黨。

凱特進一步表示，「我家族在這裡已經140年了」，自己今天「已經在克制了」，沒有真的打下去。電視畫面顯示，他之後指控巴瓦斯是「種族歧視者」，並趨前朝對方逼近，邊揮動拳頭，作勢威嚇。

巴瓦斯事後發表聲明，表示自己從事新聞工作將近20年，「從未經歷過民選代表有如此反應」。該台母公司新聞與時事總監迪爾（Fiona Dear）譴責凱特的威脅行徑，令人無法接受，並駁斥凱特的種族歧視指控，是「毫無根據且具冒犯性」，要求凱特道歉。

凱特辦公室並未回應此事。一名記者問到「威脅記者是相當冒犯之舉」時，當時也在現場的凱特兒子、州議員羅比（Robbie Katter）僅回應「知道了」。

現年80歲的凱特是澳洲任期最久的聯邦議員，以迥異於主流的觀點著稱。2017年因「北昆士蘭每3個月就有1人被鱷魚撕成碎片，因此我沒空談同志婚姻」的發言，在網路爆紅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法