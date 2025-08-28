心碎！樹懶把「帶刺鐵絲柱」當樹緊抱 攝影獎照片惹哭全球網友

「無處為家」的悲傷凝視。哥斯大黎加棲地遭人類活動切割破碎，這隻樹懶被迫穿越馬路後，只能將冰冷的圍籬誤當成樹木緊抱，成為對環境破壞最沉痛的無聲控訴。（圖：Emmanuel Tardy/年度野生動物攝影師大賽）

2025/08/28 17:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕一張令人心碎的照片，道盡了無聲的控訴。根據《Live Science》報導，剛揭曉的2025年度「野生動物攝影師大賽」入圍搶先看名單中，一張名為「無處為家」（No Place Like Home）的作品成為全球焦點：一隻樹懶穿越馬路後，緊緊地擁抱著一根冰冷的帶刺鐵絲網圍籬，因為那是牠在水泥叢林中，所能找到最像一棵樹的物體。

這幅撼動人心的畫面，由法國攝影師塔迪（Emmanuel Tardy）於哥斯大黎加的阿拉胡埃拉省捕捉。主辦單位英國自然史博物館（NHM）在聲明中解釋，照片凸顯了當地嚴峻的「棲地破碎化」問題，森林被道路與開發案切割，迫使原本棲息於樹上的樹懶，必須冒險耗費更多時間在地面上移動，以尋找下一棵可以棲身的樹。

「無處為家」的悲傷凝視 鏡頭記錄生態危機

攝影師塔迪在拍攝時，路上的交通一度為這隻緩慢移動的樹懶而停下。當牠終於抵達路邊，便徑直朝著圍籬柱而去。塔迪等待人群散去後，才按下快門，記錄下這令人鼻酸的一幕。這張照片不僅是藝術創作，更是對人類活動如何衝擊野生動物生存空間的沉痛記錄。據悉，哥斯大黎加政府已開始與非政府組織合作，推動建立「野生動物廊道」，希望能為這些無辜的生靈，重新連接起回家的路。

破紀錄的參賽作品 從獅蛇對峙到蝙蝠出巢

今年的野生動物攝影師大賽收到了超過6萬件投稿，創下歷史新高，顯示全球攝影師對自然議題的關注與日俱增。除了樹懶的悲歌，其他入圍的搶先看作品同樣震撼人心，包括義大利攝影師科米（Gabriella Comi）在坦尚尼亞拍攝到母獅與眼鏡蛇驚險對峙的「警鐘」（Wake-up Call），以及印度攝影師拉烏爾（Sitaram Raul）在黑暗中捕捉果蝠集體飛離古蹟內棲所的瞬間，作品名為「自然收回其空間」（Nature Reclaims Its Space）。

最終百名得獎者將於10月14日揭曉，屆時將有更多透過鏡頭訴說的故事，持續為沉默的大自然發聲。

年度野生動物攝影師大賽入圍作品「警鐘」（Wake up Call）。義大利攝影師科米在坦尚尼亞，捕捉到一頭剛睡醒的母獅與一條眼鏡蛇驚險對峙的瞬間。（圖：Gabriella Comi/年度野生動物攝影師大賽）

年度野生動物攝影師大賽入圍作品「致命教訓課題」（Deadly Lessons）。攝影師卡諾（Marina Cano）在肯亞捕捉到三隻年輕獵豹合作捕獲一頭小羚羊的瞬間，這既是生命的終結，也是牠們學習生存的第一堂殘酷課題。（圖：Marina Cano/年

