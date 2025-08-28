南韓西瓜飆天價 意外引發「退供品」之亂 網怒轟：會遭報應

南韓西瓜價格持續飆漲，竟有消費者將祭祀後的西瓜（左）進行退貨，部分賣場張貼禁止退貨的公告（右）。（本報合成，擷取自Bobae Dream、X）

2025/08/28 19:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓祭祀習俗中，西瓜常被視為重要供品，通常會切去上下端，象徵潔淨與敬意。然而，今年因高溫豪雨影響收成，西瓜價格飆升，竟傳出有消費者將「祭拜過的西瓜」退回超市，引發社會撻伐。

綜合韓媒報導，南韓論壇「Bobae Dream」26日出現題為「你終將受到懲罰」的貼文，並附上一張西瓜照片。畫面可見，西瓜蒂頭已被削去，紅肉外露，甚至被劈成兩半後疊放。原PO痛斥：「把用過的西瓜退回來？還故意打開確認說太熟？祖先什麼都知道，你的子孫一定會遭報應。」

消息曝光後，網友群情激憤，紛紛留言：「祭祀完就退貨的混蛋，願祖先神明讓你們子孫代代吃牢飯」「退這種貨的人根本沒腦子吧」、「還真不敢相信有人祭祀完直接原封不動帶回來？」「既然這樣乾脆別辦祭祀算了」。

由於高溫、豪雨接連發生，今年南韓西瓜價格屢創新高，根據南韓農水產食品流通公社（KAMIS）資料，截至7月底，單顆西瓜平均零售價已突破3萬韓元（約新台幣660元），一度漲至33533韓元（約新台幣738元），使部分消費者退貨案例在流通業界頻傳。

有鑑於此，釜山一家大型賣場甚至貼出公告提醒：「許多購買西瓜的顧客在祭祀後會退貨，祭祀後的西瓜不得退貨或退款。」

依照南韓法規，若因「口味不佳、甜度不足、體積過小」等主觀理由，商家並無退貨義務；僅在商品本身腐敗、變質，或重量與標示不符時，才可依《消費者糾紛解決基準》於 7 日內要求退款或換貨。若涉及農產品標示不實，消費者可獲得差額補償。

