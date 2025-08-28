為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日本前首相鳩山由紀夫將出席中共93閱兵 日網友氣炸

    日本前首相鳩山由紀夫。（資料照）

    日本前首相鳩山由紀夫。（資料照）

    2025/08/28 17:42

    〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕中國外交部今天公布預定9月3日出席「抗戰勝利80週年閱兵」外賓名單，赫見日本前首相鳩山由紀夫，此事引發日本網友嘩然，有網友指出，只要鳩山存在的一天，就會對立憲民主黨造成扣分效果，「民主黨（執政）惡夢的記憶全都回來了」。鳩山是在該黨的前身「民主黨」執政時期擔任首相，他在2015年也曾去南韓跪拜抗日烈士像。

    中國預定9月3日在北京行抗日戰爭勝利80週年紀念活動及閱兵儀式，以誇示中共政權的合法性，日本政府首次透過外交管道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加，以避免中國佔據歷史詮釋的正統地位，藉「歷史議題」進行國際宣傳與政治操作。

    日本共同社報導，日本首相石破茂與駐中國大使金杉憲治均不會參加。報導中還指出，鳩山與日本政府毫無關係，但他可能是以曾任日本要職的身分被邀請。

    中國在2015年舉辦抗戰70週年閱兵活動時，也曾邀請日本前首相村山富市參加，村山去了北京，但在閱兵當天以身體不適為由待在飯店裡休息，並未出席。村山與鳩山都被視為是日本政壇的親中派。

