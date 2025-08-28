俄轟基輔14死！澤倫斯基點名中國：別再沉默

俄羅斯狂襲基輔，澤倫斯基呼籲中國回應，別再沉默。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯於28日凌晨以開戰以來，第二大規模的空襲血洗基輔後，根據美聯社最新統計，死亡人數已攀升至14人，其中包括3名無辜兒童，另有48人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基隨後發表悲憤談話，將矛頭直指北京，要求至今仍在為俄羅斯撐腰的中國，對此暴行做出回應，別再保持沉默。

根據基輔軍事管理局的報告，俄軍此次從多個方向，有系統地發射彈道飛彈、巡弋飛彈及伊朗製「見證者」無人機，鎖定基輔多個區域的住宅大樓與市中心一座購物商場進行攻擊，一座五層樓的公寓更因直接命中而倒塌，死傷慘重。

澤倫斯基痛斥：俄羅斯選擇飛彈而非談判桌

澤倫斯基在社群平台X上痛斥，這場大規模攻擊，是俄羅斯「對世界上所有呼籲停火與真正外交的人的明確回應」。他沉痛地表示：「俄羅斯選擇使用彈道飛彈，不願坐上談判桌；選擇繼續殺戮，而非結束戰爭。」

矛頭直指北京 籲中國對俄暴行表態

澤倫斯基在文中特別點名中國，他寫道：「我們期待中國會對目前情勢做出回應。中國先前一再呼籲不要讓戰爭擴大、呼籲停火，但這始終無法實現，原因在於俄羅斯。」他質疑那些曾呼籲和平，如今卻選擇沉默的國家，為何不願採取原則性立場。

《新聞週刊》（Newsweek）的報導則指出，中國是俄羅斯的主要戰略夥伴，並透過大規模購買石油等方式，支持其遭受制裁的經濟。報導提及，澤倫斯基過去就曾指責中國未協助阻止俄羅斯入侵，且後續更援助莫斯科。

此次攻擊的時機，正值美國總統川普積極推動外交手段以結束戰爭之際。根據美聯社報導，川普本月稍早已分別與俄國總統普廷及澤倫斯基會面，但後續的三方會談計畫並無進展。西方領袖曾指責普廷在和平努力上拖延時間，而俄軍則持續在烏克蘭境內推進。

澤倫斯基除了點名特定國家外，也將喊話擴及國際社會。他在文中寫道：「我們期待世界上所有曾呼籲和平、但現在卻更多時候保持沉默，而不是採取原則立場的人做出回應。」

