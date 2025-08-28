為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    普廷恐怖攻擊打臉川普和平秀！俄軍飛彈轟炸歐盟駐基輔使團

    俄羅斯28日凌晨對基輔發動大規模空襲，圖為市區遭飛彈或無人機擊中後冒出的濃煙。（法新社）

    俄羅斯28日凌晨對基輔發動大規模空襲，圖為市區遭飛彈或無人機擊中後冒出的濃煙。（法新社）

    2025/08/28 16:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普大力營造俄烏和平談判氛圍之際，克里姆林宮卻以最野蠻的方式，給予了一記響亮的耳光。

    根據政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，俄羅斯於28日凌晨對基輔發動大規模空襲，其中一枚飛彈更直接擊中歐盟（EU）駐烏克蘭代表團的辦公大樓，建築嚴重受損。此舉被歐盟高層定調為「蓄意攻擊」，不僅公然違反國際外交公約，更被視為是對一切和平努力的極致嘲弄與蔑視。

    普廷兩手策略 表面和談、背後恐攻

    這場攻擊的時機極為諷刺。川普政府近期頻頻釋出訊號，稱將支持歐洲主導的維和部隊，並表示俄國總統普廷已同意與烏克蘭總統澤倫斯基舉行三方會談。然而，報導指出，普廷對此始終虛與委蛇，不僅拒絕與澤倫斯基直接會面，莫斯科更提出要求基輔割讓整個頓巴斯地區的霸王條款，並於27日正式拒絕歐洲維和部隊進駐烏克蘭的想法。

    烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）對此怒斥，俄羅斯是「針對外交官發動攻擊，直接違反了《維也納公約》」。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）更直言，這是俄方「一個蓄意選擇升級並嘲弄（和平）的舉動」。歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）則證實，這波攻擊已造成基輔至少10人死亡、30人受傷。

    這場野蠻空襲引發歐盟領袖的同聲譴責。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）表示對攻擊感到「震驚」，並稱其為「蓄意」行為。他強硬表態：「歐盟不會被恫嚇。俄羅斯的侵略只會強化我們與烏克蘭及其人民站在一起的決心。」

    
    
