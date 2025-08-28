普廷恐怖攻擊打臉川普和平秀！俄軍飛彈轟炸歐盟駐基輔使團

俄羅斯28日凌晨對基輔發動大規模空襲，圖為市區遭飛彈或無人機擊中後冒出的濃煙。（法新社）

2025/08/28 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普大力營造俄烏和平談判氛圍之際，克里姆林宮卻以最野蠻的方式，給予了一記響亮的耳光。

根據政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，俄羅斯於28日凌晨對基輔發動大規模空襲，其中一枚飛彈更直接擊中歐盟（EU）駐烏克蘭代表團的辦公大樓，建築嚴重受損。此舉被歐盟高層定調為「蓄意攻擊」，不僅公然違反國際外交公約，更被視為是對一切和平努力的極致嘲弄與蔑視。

普廷兩手策略 表面和談、背後恐攻

這場攻擊的時機極為諷刺。川普政府近期頻頻釋出訊號，稱將支持歐洲主導的維和部隊，並表示俄國總統普廷已同意與烏克蘭總統澤倫斯基舉行三方會談。然而，報導指出，普廷對此始終虛與委蛇，不僅拒絕與澤倫斯基直接會面，莫斯科更提出要求基輔割讓整個頓巴斯地區的霸王條款，並於27日正式拒絕歐洲維和部隊進駐烏克蘭的想法。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）對此怒斥，俄羅斯是「針對外交官發動攻擊，直接違反了《維也納公約》」。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）更直言，這是俄方「一個蓄意選擇升級並嘲弄（和平）的舉動」。歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）則證實，這波攻擊已造成基輔至少10人死亡、30人受傷。

這場野蠻空襲引發歐盟領袖的同聲譴責。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）表示對攻擊感到「震驚」，並稱其為「蓄意」行為。他強硬表態：「歐盟不會被恫嚇。俄羅斯的侵略只會強化我們與烏克蘭及其人民站在一起的決心。」

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova ???????? （@kmathernova） August 28, 2025

