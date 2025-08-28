防摩爾多瓦向俄靠攏 3國領袖大選站台親歐派

波蘭總理圖斯克、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨一同為摩爾多瓦總統桑杜站台。（路透）

2025/08/28 16:47

〔編譯林家宇／綜合報導〕即將於下月舉行議會大選的摩爾多瓦，被預料會是「親歐」與「親俄」陣營之間的對抗，選舉結果料將對當前動盪不安的歐洲產生一定程度影響。為此，法國、德國與波蘭領袖27日齊聚摩爾多瓦，為親歐派現任總統桑杜（Maia Sandu）壯大聲勢。

以摩爾多瓦獨立紀念日訪問行程為名，法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨及波蘭總理圖斯克在9月28日選舉倒數一個月之際現身首都基希訥烏，讚揚該國面對莫斯科干預所展現的韌性，以及表達對桑杜及摩爾多瓦加入歐盟前景的支持。

請繼續往下閱讀...

桑杜在聯合記者會上表示，獨立並非不可撼動，而是取決於人民的選擇，並警告「來自外國的非法資助、假訊息及網路攻擊的風險」。

梅爾茨承諾，德國願盡一切努力讓摩爾多瓦得以在秋季啟動歐盟入會協商；馬克宏提到，克里姆林宮做出歐洲人想要延長在烏克蘭的戰爭，以及歐盟壓迫人民的政治宣傳，「這些都是謊言」；圖斯克強調，缺少獨立且安全的摩爾多瓦，歐盟、波蘭、法國和德國皆不再安全。

人口約250萬的摩爾多瓦1991年自蘇聯獨立，然而，境內聶斯特河沿岸目前仍置於俄羅斯部隊軍事佔領下，使得22年烏俄戰爭爆發後，摩爾多瓦的獨立與安全進一步受到考驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法