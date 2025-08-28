為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國航母親善訪日 英日安全合作層級創歷來高峰

    英國航空母艦打擊群「威爾斯親王號」28日駛抵日本東京。（路透）

    2025/08/28 16:39

    〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著英國海軍航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）駛入東京進行親善訪問，日本防衛大臣中谷元28日表示，日本與英國之間的安全合作已達「前所未有」的程度。

    這是外國航母首度中途停靠東京。

    中谷在與英國國防大臣希利（John Healey）共同舉行的記者會上表示，日英兩國作為彼此在亞洲與歐洲最密切的安全夥伴，一直穩定地加強合作。

    日本一直尋求拓展在美日同盟以外的安全關係，以便對抗中國日益增長的影響力；在此同時，隨著印度太平洋地區逐漸成為全球經濟成長火車頭，英國也正努力擴展在該區的角色。

    希利說，印太地區的安全，與歐洲－大西洋地區的安全，「相互關聯，不可分割」。

    約4000人的英國航母「威爾斯親王號」打擊群刻正訪問日本，為其長達8個月、造訪該區12國行程中的1站

    英日安全合作的核心是2022年啟動的「全球空戰計畫」（Global Combat Air Programme, GCAP），英日再加上義大利將共同開發第6代匿蹤超音速戰機。希利說，英日義3方計畫在今年底前簽署該合作計畫的首份國際合約。

