《路透》問九三閱兵未見西方主要國家領導人？ 中國外交部已讀亂回

2025/08/28 16:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國將於9月3日在天安門廣場舉行所謂的「抗戰勝利80週年閱兵」，今（28日）在記者會中公布外賓名單，有26名外國國家元首將出席活動，但沒有歐美主要國家，有外媒詢問時，中國外交部已讀亂回。

綜合中國媒體報導，中國今上午10點舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」首場記者會，中國外交部部長助理洪磊公布與會嘉賓名單，共有26位外國領導人將出席活動。

包括俄羅斯總統普廷、北韓勞動黨總書記金正恩、柬埔寨國王西哈莫尼、越南國家主席梁強、寮國國家主席通倫、印尼總統普拉博沃、馬來西亞總理安華、蒙古總統呼日勒蘇赫、巴基斯坦總理夏巴茲、尼泊爾總理奧利、馬爾地夫總統穆伊茲、哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、吉爾吉斯總統札帕羅夫、土庫曼總統小別爾德穆哈梅多夫、白俄羅斯總統盧卡申科、亞塞拜然總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕辛揚、伊朗總統裴澤斯基安、剛果共和國總統薩蘇、辛巴威總統南加古瓦、塞爾維亞總統武契奇、斯洛伐克總理菲科、古巴共產黨中央第一書記卡內爾、緬甸代總統敏昂萊。

與會名單未見西方主要國家領導人，《路透》記者提問，中國今公布了參加九三閱兵的外客名單，名單中沒有提到任何西方主要國家。邀請西方政要參加閱兵對中國來說有多重要？

對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應文不對題，稱中方已經發布了參加九三紀念活動的有關外方領導人的情況，你可以查閱。「我想強調的是，中方舉辦有關紀念活動是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。」

