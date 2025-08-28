遭空少突掀哺乳巾！新手媽胸部被看光 航空公司不道歉只想塞禮券

一名媽媽指控，搭英國航空遭男空服員無預警當眾掀開哺乳巾，女兒被嚇醒，更讓她的胸部被迫裸露在外。哺乳示意圖，圖與新聞事件無關。（路透檔案照）

2025/08/28 20:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空（British Airways）近來被一名新手媽媽控訴，她搭機時餵7個月大女兒喝母乳，哺乳巾突然遭男空服員直接掀開，胸部被迫裸露在外人面前，令她感到「被侵犯」。她還爆料，男空服員與航空公司事後並未道歉。此事在網路曝光後掀起熱議。

綜合外媒報導，加州洛杉磯的女子夏揚妮（Shayanne Wright）在美國論壇Reddit發文說，獨自帶7個月大的女兒搭乘英國航空班機，飛行期間她曾提前告知空服員，自己需要先哄女兒睡見，希望等供餐時間結束後再將餐點交給她，不但遭拒絕，甚至還讓她歷經不當對待。

夏揚妮回憶，到了供餐時間，一名男空服員不僅無視她的請求，還不斷粗魯敲打、撫摸她的腿，試圖強迫她進食，一連串行為讓她感到很不舒服，揮手請對方先離開。未料，男空服員在未經過她的同意下，突然伸手掀開她的哺乳巾，害女兒當場驚醒，更讓她的胸部直接裸露在大眾面前。

夏揚妮痛斥，這名男空服員不斷入侵她的私密空間、甚至當眾做出不當行為，讓她感覺遭到侵犯，對方事後完全沒有道歉，只詢問「你要用餐嗎？」她下飛機後立即向英國航空提出性騷擾申訴，結果航空公司完全沒有公開道歉，甚至只提出價值250美元（約新台幣7712元）禮券補償。

夏揚妮認為，英國航空完全不重視性騷擾事件發生，彷彿只是在應付「乘客抱怨耳機壞了」之類的小事。她在表明將採取法律行動後，英國航空一度將禮券金額高到1000美元（約新台幣3萬元），但她的主要訴求是讓航空業界人士，學會如何對有哺乳需求的母親，給予最基本的需求與隱私，而非輕描淡寫的賠償。

夏揚妮強調，她查詢過美國與英國的法律，「哺乳權」確實受到法律保障，有需求的乘客在搭機時，還免受液體限制管制。餵養嬰兒是每個母親的基本需求，不論身在何處、沒有拿出遮罩用的哺乳巾也合法，身為一名母親，永遠不需要為了替孩子創造哺乳空間道歉，更不干被迫接受「不尊重」的言行。

夏揚妮的親身經歷曝光後，在網上引起熱烈迴響，眾多網友留言應援，支持她繼續採取法律行動，還有不少同為母親的網友直言，「這在我眼裡，就是性騷擾與襲擊。」隨著這起事件上網上發酵，英國航空回應，已展開內部調查，將主動聯繫該名乘客，尋求妥善解決方案，但並未透露是否懲處涉案的男空服員。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

???? Mother’s Anguish: British Airways Flight Attendant’s Invasive Act Sparks Outrage



Shayanne Wright, is speaking out against British Airways after a disturbing incident on a red-eye flight where a crew member allegedly lifted her nursing coverhttps://t.co/cCzyciBeb3



BLNEtv pic.twitter.com/yMo9VrbnQN — BLN ENTERTAINMENT TV （@BLNEtv） August 27, 2025

