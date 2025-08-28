為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭空少突掀哺乳巾！新手媽胸部被看光 航空公司不道歉只想塞禮券

    一名媽媽指控，搭英國航空遭男空服員無預警當眾掀開哺乳巾，女兒被嚇醒，更讓她的胸部被迫裸露在外。哺乳示意圖，圖與新聞事件無關。（路透檔案照）

    一名媽媽指控，搭英國航空遭男空服員無預警當眾掀開哺乳巾，女兒被嚇醒，更讓她的胸部被迫裸露在外。哺乳示意圖，圖與新聞事件無關。（路透檔案照）

    2025/08/28 20:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國航空（British Airways）近來被一名新手媽媽控訴，她搭機時餵7個月大女兒喝母乳，哺乳巾突然遭男空服員直接掀開，胸部被迫裸露在外人面前，令她感到「被侵犯」。她還爆料，男空服員與航空公司事後並未道歉。此事在網路曝光後掀起熱議。

    綜合外媒報導，加州洛杉磯的女子夏揚妮（Shayanne Wright）在美國論壇Reddit發文說，獨自帶7個月大的女兒搭乘英國航空班機，飛行期間她曾提前告知空服員，自己需要先哄女兒睡見，希望等供餐時間結束後再將餐點交給她，不但遭拒絕，甚至還讓她歷經不當對待。

    夏揚妮回憶，到了供餐時間，一名男空服員不僅無視她的請求，還不斷粗魯敲打、撫摸她的腿，試圖強迫她進食，一連串行為讓她感到很不舒服，揮手請對方先離開。未料，男空服員在未經過她的同意下，突然伸手掀開她的哺乳巾，害女兒當場驚醒，更讓她的胸部直接裸露在大眾面前。

    夏揚妮痛斥，這名男空服員不斷入侵她的私密空間、甚至當眾做出不當行為，讓她感覺遭到侵犯，對方事後完全沒有道歉，只詢問「你要用餐嗎？」她下飛機後立即向英國航空提出性騷擾申訴，結果航空公司完全沒有公開道歉，甚至只提出價值250美元（約新台幣7712元）禮券補償。

    夏揚妮認為，英國航空完全不重視性騷擾事件發生，彷彿只是在應付「乘客抱怨耳機壞了」之類的小事。她在表明將採取法律行動後，英國航空一度將禮券金額高到1000美元（約新台幣3萬元），但她的主要訴求是讓航空業界人士，學會如何對有哺乳需求的母親，給予最基本的需求與隱私，而非輕描淡寫的賠償。

    夏揚妮強調，她查詢過美國與英國的法律，「哺乳權」確實受到法律保障，有需求的乘客在搭機時，還免受液體限制管制。餵養嬰兒是每個母親的基本需求，不論身在何處、沒有拿出遮罩用的哺乳巾也合法，身為一名母親，永遠不需要為了替孩子創造哺乳空間道歉，更不干被迫接受「不尊重」的言行。

    夏揚妮的親身經歷曝光後，在網上引起熱烈迴響，眾多網友留言應援，支持她繼續採取法律行動，還有不少同為母親的網友直言，「這在我眼裡，就是性騷擾與襲擊。」隨著這起事件上網上發酵，英國航空回應，已展開內部調查，將主動聯繫該名乘客，尋求妥善解決方案，但並未透露是否懲處涉案的男空服員。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播