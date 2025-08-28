英航艦二戰後首泊東京港 深化日英「準同盟」抗中陣線

英國皇家海軍航空母艦「威爾斯親王號」訪問日本，此舉被視為劍指中國，深化日英準同盟關係，共同嚇阻北京在印太地區的軍事擴張。（圖擷取自英國皇家海軍）

2025/08/28 16:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家海軍最強大的航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales），於28日駛入東京港。根據《中央社》引述「日本經濟新聞」分析，在中國軍事威脅日益升高之際，此舉極具戰略意涵，明確傳達了英國與日本深化「準同盟」關係、共同嚇阻北京的堅定決心。這是二次世界大戰以來，首艘停靠日本首都的英國航艦。

「威爾斯親王號」此次高調訪問，艦上甲板停滿F-35B匿蹤戰機與直升機，展現了強大的打擊能力。根據日本官方公布的照片，首相石破茂日前已親自登艦視察，並與美國、英國駐日大使在甲板上合影，強力彰顯美日英三方共同維護印太區域安全的合作態勢。

中國航艦挑釁在前 日英聯手展現嚇阻決心

《日經》的報導直指，日本政府已將持續擴軍的中國，視為國家安全上的明確威脅，特別是今年6月，中國才剛派遣雙航艦編隊至沖繩東方的太平洋上進行演訓，挑釁意味濃厚。為此，日本除了鞏固與美國的同盟外，也積極與英國等理念相近國家建立「準同盟」關係，以共同嚇阻中國的軍事冒進。

英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）日前便公開表示，派遣航艦到日本，具有「英國關注印度太平洋地區的重要意義」，她更強調「英日的國防合作正深化」。此番談話，無疑是為此次航艦訪問的戰略目標，下了最清晰的註腳。

值得注意的是，根據《中央社》報導，此次構成航艦打擊群的，還包括了挪威海軍的反潛巡防艦「羅亞爾阿蒙森號」。這不僅是挪威海軍史上首次派遣艦艇至印太地區，更象徵著因應中國威脅的民主同盟陣線，正從歐洲不斷延伸，一個跨區域、多國參與的嚇阻網絡已然成形。

報導也詳細介紹，「威爾斯親王號」是英國史上最大型軍艦，排水量達6萬5000噸，可搭載近40架F-35B匿蹤戰機。其獨步全球的「雙艦島」設計，更提供了卓越的備援能力。繼2021年「伊莉莎白女王號」訪日後，英國再度派遣航艦打擊群來到日本，展現其對印太地區日益增強的承諾與實質的軍力投射。

