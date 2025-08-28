橫跨3大洲！13國聯合聲明 點名中國3公司涉駭客行動

最近美、英等多國罕見聯合發表聲明，公開點名3家中國網路科技公司涉參與駭客行動，並向中國情報機構提供相關服務。（歐新社）

2025/08/28 19:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國駭客猖獗，近年各國高度警戒。最近美國、英國、澳洲、德國、義大利、日本等多個國家罕見聯合發表聲明，公開點名3家中國網路科技公司涉嫌參與駭客行動，並向中國情報機構提供相關服務。

根據《路透》報導，「五眼聯盟」（FVEY，美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭）和德國、義大利、日本、捷克、芬蘭、荷蘭、波蘭、西班牙等國家，本週三（27日）罕見大動作發表一份長達37頁的聯合聲明，指控中國四川聚信和網路科技（Sichuan Juxinhe Network Technology）、四川智信銳捷網路科技（Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology）和北京寰宇天穹資訊（Beijing Huanyu Tiangiong Information Technology）涉嫌駭客活動，這3家公司還向中共情報單位提供網路相關產品服務，這些單位包括多個解放軍機構及國家安全部。

其中，四川聚信和網路科技早在今年1月份就遭美國財政部制裁，原因是他們竊取大量美國民眾、甚至華府高層領導人的通話紀錄，並與一個代號名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的駭客組織有關聯，該組織又與中國國安部關係密切。至於四川智信銳捷和北京寰宇天穹，據稱是近期發生原因不明的資料外洩。

「鹽颱風」是一個美國政府、媒體及有關網際網路公司指控，其為受中國政府所支持、且擁有高度威脅的駭客組織，專門針對北美和東南亞目標進行網路間諜活動。2020年起，美方指控該組織積極從事數據竊取活動，尤其擅長截取網絡流量。前美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）主任克雷布斯（Christopher Krebs）就曾指出，該組織可能隸屬於中共國安部；美國聯邦調查局（FBI）網路部門高層主管萊瑟曼（Brett Leatherman）說，「鹽颱風」曾犯下「美國所見影響性最大的網路間諜入侵行動」。

