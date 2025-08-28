為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    俄狂襲烏克蘭奪13命 歐洲理事會主席：強化歐盟挺烏決心

    歐洲理事會主席柯斯塔說，俄羅斯襲擊烏克蘭，只會強化歐盟與烏克蘭站在一起的決心。（歐新社）

    歐洲理事會主席柯斯塔說，俄羅斯襲擊烏克蘭，只會強化歐盟與烏克蘭站在一起的決心。（歐新社）

    2025/08/28 16:45

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯今（28）日出動包括598架「見證者」（Shahed）自殺式無人機在內的629個空中武器，對烏克蘭全境發動大規模襲擊，導致基輔有13人死亡。對此，歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）說，俄羅斯此舉只會強化歐盟與烏克蘭站在一起的決心。

    根據法新社報導，柯斯塔指出，他對俄羅斯新一輪致命襲擊感到震驚，歐盟駐基輔外交使團辦公大樓也遭到攻勢波及。

    科斯塔在網上發布辦公室內部照片，顯示辦公室窗戶被炸毀，天花板部分下垂，地板散落碎片。

    科斯塔說，他的心與烏克蘭遇難者同在，也與歐盟外交使團人員同在。俄羅斯的攻勢不會嚇倒歐盟，只會強化歐盟與烏克蘭及其人民站在一起的決心。

    歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）說，歐盟駐基輔外交使團設施因爆炸衝擊波而嚴重損壞。1位歐盟官員透露，沒有任何歐盟工作人員受傷。

    烏克蘭官員說，俄羅斯這次攻勢是俄烏戰爭中規模第二大轟炸。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在X上發文說，當世界尋求和平之路時，俄羅斯卻以飛彈回應。俄羅斯對烏克蘭的襲擊表明，俄國有意升級事態，嘲諷和平努力。

