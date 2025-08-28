薩卡拉瓦國王百年後返鄉！法國歸還馬達加斯加原住民頭骨
法國近日將3顆1世紀前被盜的薩卡拉瓦人頭骨歸還馬達加斯加。（法新社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國近日將3顆1個多世紀前被盜的薩卡拉瓦人（Sakalava）頭骨歸還馬達加斯加，其中1具據信屬於19世紀被法國軍隊斬首的國王托埃拉（Toera）。法國19世紀90年代征服馬達加斯加梅納貝（Menabe）的薩卡拉瓦人王國，並將薩卡拉瓦人併入新成立的法國殖民地。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國外交部26日表示，歸還給馬達加斯加的3顆薩卡拉瓦人頭骨中，有1具據推測屬於國王托埃拉。該國王於1897年被法國軍隊處決，馬達加斯加則在1960年脫離法國獨立。
馬達加斯加文化部同日指出，另外2顆頭骨屬於2位曾與國王並肩作戰的將軍。
這些頭骨一直被法國國家自然歷史博物館收藏，直到26日才在馬達加斯加文化部舉行的儀式中正式移交。馬國文化部常務秘書費特拉（Fetra Rakotondrasoava）表示，他對法國歸還3顆頭骨表示歡迎，並補充薩卡拉瓦人血統與近3分之1馬達加斯加人口有關聯。
馬達加斯加文化部長馬拉（Volamiranty Donna Mara）說，這些遺骸不僅是藏品，更是無形卻不可磨滅的紐帶，將馬達加斯加人的現在與過去緊密聯繫在一起。
馬拉補充，這些遺骸之前失蹤，一直是馬達加斯加心靈深處傷口、也是薩卡拉瓦人的傷痛。
馬達加斯加文化部表示，這些頭骨將被重新埋葬在梅納貝。
