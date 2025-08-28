為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    薩卡拉瓦國王百年後返鄉！法國歸還馬達加斯加原住民頭骨

    法國近日將3顆1世紀前被盜的薩卡拉瓦人頭骨歸還馬達加斯加。（法新社）

    法國近日將3顆1世紀前被盜的薩卡拉瓦人頭骨歸還馬達加斯加。（法新社）

    2025/08/28 16:08

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國近日將3顆1個多世紀前被盜的薩卡拉瓦人（Sakalava）頭骨歸還馬達加斯加，其中1具據信屬於19世紀被法國軍隊斬首的國王托埃拉（Toera）。法國19世紀90年代征服馬達加斯加梅納貝（Menabe）的薩卡拉瓦人王國，並將薩卡拉瓦人併入新成立的法國殖民地。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國外交部26日表示，歸還給馬達加斯加的3顆薩卡拉瓦人頭骨中，有1具據推測屬於國王托埃拉。該國王於1897年被法國軍隊處決，馬達加斯加則在1960年脫離法國獨立。

    馬達加斯加文化部同日指出，另外2顆頭骨屬於2位曾與國王並肩作戰的將軍。

    這些頭骨一直被法國國家自然歷史博物館收藏，直到26日才在馬達加斯加文化部舉行的儀式中正式移交。馬國文化部常務秘書費特拉（Fetra Rakotondrasoava）表示，他對法國歸還3顆頭骨表示歡迎，並補充薩卡拉瓦人血統與近3分之1馬達加斯加人口有關聯。

    馬達加斯加文化部長馬拉（Volamiranty Donna Mara）說，這些遺骸不僅是藏品，更是無形卻不可磨滅的紐帶，將馬達加斯加人的現在與過去緊密聯繫在一起。

    馬拉補充，這些遺骸之前失蹤，一直是馬達加斯加心靈深處傷口、也是薩卡拉瓦人的傷痛。

    馬達加斯加文化部表示，這些頭骨將被重新埋葬在梅納貝。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播