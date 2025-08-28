台女日本車站遭「撞下電扶梯」受傷掀熱議！揭「撞人男」詭異文化

一名女網友近日在「Dcard」論壇發文，表示去日本旅遊時，遭到一名不確定國籍的男子故意撞肩膀，導致她摔下電扶梯，腹部還留下恐怖傷痕。（取自「Dcard」）

2025/08/28 17:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友近日在「Dcard」論壇發文，表示去日本旅遊時，遭到一名不確定國籍的男子故意撞肩膀，導致她摔下電扶梯，腹部還留下恐怖傷痕，文章一出引發網友關注。有網友發現，過去當地也曾有許多對於類似事件的討論，並稱呼這種人為「撞人男（ぶつかり男）」，泛指故意在人群中衝撞女性的人。

原PO昨日在Dcard 發文，表示她近日到日本旅遊，在池袋車站守規矩地搭乘電扶梯下樓時，突然遭後方男子故意大力衝撞肩膀，她來不及反應就跌下去受傷，而肇事者已經一溜煙跑走了。她附上照片說明，當時穿著露出腹部的衣服，非常擔心會留下傷痕。從照片可見，她因摔倒在電扶梯上，腹部出現多條深淺不一的傷口，看起來相當駭人。

原PO表示，告知朋友此事後，得知日本現在很常會有故意撞人的人，希望大家現在去日本要特別小心。文章一出引發熱議，有不少網友現身留言，表示曾親眼目睹甚至親身經歷類似事件，也有網友表示，這種事情近年在日本屢見不鮮，還有專有名詞來形容這種惡意撞人的男子。

據查，此專有名詞「撞人男（ぶつかり男）」直譯就是「撞人男」，但實際上是一種有問題的行為模式或性騷擾形式。這個詞常被用來形容一些男性在車站、商場或街頭，假裝無意、實則故意朝特定對象（通常是女性）撞上去的行為。有些人會以此獲得心理滿足、感受肢體接觸，也可能出於性騷擾動機。

有影片與目擊者指出，這些人甚至會「選擇目標」，只鎖定特定年齡或穿著打扮的女性。在社群網站上，網友會拍攝「ぶつかり男」的行為並公開譴責，引發輿論關注。

對於不少網友在留言中請她報警，原PO表示，她問了在日本工作的律師朋友得知，雖然她感覺對方是「故意撞的」，但警察會傾向先認定成「意外碰撞」。除非有鐵證，否則不太會立案，「我也不知道怎麼證明他是故意撞我的」。

