    首頁　>　國際

    22歲泰男為找真愛「半夜上街裸奔」 阿嬤無奈︰孫子患精神疾病

    泰國一名22歲男子為了「尋找真愛」，日前再大半夜跑到街上裸奔。（圖擷取自「เมืองลุงโพสต์」臉書粉專）

    泰國一名22歲男子為了「尋找真愛」，日前再大半夜跑到街上裸奔。（圖擷取自「เมืองลุงโพสต์」臉書粉專）

    2025/08/28 16:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國博達倫府（Phatthalung）當地一名年輕男子，日前晚間在街上裸奔，嚇壞路人與附近鄰居，警方到場進行調查，男子向警方聲稱，他曾向神明發誓，找到真愛後就會裸奔，雖然尚未找到，但他仍要提前「還願」。消息一出，引起泰國社會熱烈討論，男子阿嬤則透露，孫子罹患精神疾病，並非首次這樣做。

    綜合泰媒報導，博達倫府當地警方透露，一處社區居民在26日晚間11點多報案，指出一名22歲男子在上街裸奔。警方趕往現場，發現男子已跑回家中，經調查後發現他平時與阿嬤同住，事發當下阿嬤不在家，而是去附近寺廟參加宗教儀式，但在離開前有把大門鎖住，不過並未困住男子，因他靠著爬牆壁外進出。

    男子向警方坦承外出裸奔行為，聲稱自己的舉動全是為了「還願」。根據男子說詞，他過去曾對一位神明發誓，若自己找到了「真愛」就會裸奔，雖然他到現在都還沒遇到心儀的對象，仍決定提前履行承諾，希望藉此幫助自己早日找到靈魂伴侶。

    男子阿嬤接獲警方通知，連忙從寺廟返家，並向警方解釋她的孫子罹患精神疾病，曾多次在公共場合做出裸露行為。警方透露，這名男子被阿嬤重複告誡不可再做出這種行為後，就將他帶回家休息，附近鄰居事後也並未對他採取法律行動。

