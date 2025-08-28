為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日本發布富士山噴發AI影片 加強東京居民警覺性

    日本最近發布富士山噴發的AI影片，以此強化東京居民警覺心。（圖擷自東京都總務局）

    日本最近發布富士山噴發的AI影片，以此強化東京居民警覺心。（圖擷自東京都總務局）

    2025/08/28 14:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕要應對隨時都可能到來的危機，保持警覺性是重要關鍵。日本最近發布富士山噴發的AI影片，以此強化東京居民警覺心。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，東京都總務局綜合防災部近日發布的影片顯示，火山灰瞬間蔓延至人口稠密的首都東京，空氣變得霧濛濛，建築物和車輛都被火山灰覆蓋。

    1名女子在熙熙攘攘的街道上突然收到手機警報，告知她火山已經爆發。旁白表示「這一刻可能毫無預警地到來」，接著場景切換到富士山噴發濃煙的戲劇性畫面。

    影片警告稱，火山灰可能在2小時內抵達東京，造成健康危害，並可能對電力供應、交通和食品配送造成干擾。

    該影片旨在警告東京2000萬居民，他們該對富士山可能某日爆發抱持警覺性。

    雖然目前沒有跡象表明富士山即將爆發，但它是一座活火山，它上一次爆發是在318年前。

    另外日本內閣辦公室於也發布1部名為「日本火山防災日」的模擬影片，敦促人們「設想具體場景」，以便做好應對危機準備。

    日本對強烈地震和火山並不陌生，它位於地震和火山活動具的環太平洋火山帶。日本當局過去1年加強警示力度，希望提高民眾警覺性。

