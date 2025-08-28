為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓超市驚魂！「貓面女」持刀追人 被捕時全程「喵喵」回應

    南韓慶尚南道一名女子日前頭戴貓咪頭套，在賣場持刀揮舞，嚇壞現場顧客及員工。（擷取自@museun_happen/X）

    南韓慶尚南道一名女子日前頭戴貓咪頭套，在賣場持刀揮舞，嚇壞現場顧客及員工。（擷取自@museun_happen/X）

    2025/08/28 15:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓慶尚南道巨濟市一名女子日前頭戴貓咪造型面具，手持兩把凶器在大型超市內四處遊走，甚至朝受驚的兒童與家長高舉凶器追趕，現場一度陷入混亂，所幸無人傷亡。事後，她在面對警方訊問時，頻頻以「喵」回應。

    綜合韓媒報導，本月2日下午，該名戴著貓咪面具的20多歲女子，走進巨濟市玉浦洞一家大型超市玩具賣場，不僅雙手各持兩把兇器四處走動，還揮舞兇器並敲打展示台，現場民眾見狀紛紛驚嚇逃竄。

    當她看見受驚的兒童和家長時，更高舉兇器追趕對方，畫面相當駭人。超市員工試圖以長傘阻止，卻反讓女子更加激動，繼續持兇器衝向店員。接獲報案的警方趕到後迅速將其制服，並以現行犯逮捕。

    更令人錯愕的是，女子被捕時面對警方提問「是否還有其他兇器」、「為什麽持兇器」時，均以「喵喵」回應，甚至表示「這個不能說啊喵」、「我憑什麼要說那種東西啊喵」。

    警方調查發現，該女子有精神疾病病史，目前已將其強制送醫，並以「在公共場所持有凶器」立案偵辦，案件後續將移送檢方。幸運的是，事件未造成人員傷亡，但驚悚畫面在當地網路社群引發熱議，許多網友形容「簡直像恐怖片現場」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播