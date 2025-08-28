南韓超市驚魂！「貓面女」持刀追人 被捕時全程「喵喵」回應

南韓慶尚南道一名女子日前頭戴貓咪頭套，在賣場持刀揮舞，嚇壞現場顧客及員工。（擷取自@museun_happen/X）

2025/08/28 15:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓慶尚南道巨濟市一名女子日前頭戴貓咪造型面具，手持兩把凶器在大型超市內四處遊走，甚至朝受驚的兒童與家長高舉凶器追趕，現場一度陷入混亂，所幸無人傷亡。事後，她在面對警方訊問時，頻頻以「喵」回應。

綜合韓媒報導，本月2日下午，該名戴著貓咪面具的20多歲女子，走進巨濟市玉浦洞一家大型超市玩具賣場，不僅雙手各持兩把兇器四處走動，還揮舞兇器並敲打展示台，現場民眾見狀紛紛驚嚇逃竄。

當她看見受驚的兒童和家長時，更高舉兇器追趕對方，畫面相當駭人。超市員工試圖以長傘阻止，卻反讓女子更加激動，繼續持兇器衝向店員。接獲報案的警方趕到後迅速將其制服，並以現行犯逮捕。

更令人錯愕的是，女子被捕時面對警方提問「是否還有其他兇器」、「為什麽持兇器」時，均以「喵喵」回應，甚至表示「這個不能說啊喵」、「我憑什麼要說那種東西啊喵」。

警方調查發現，該女子有精神疾病病史，目前已將其強制送醫，並以「在公共場所持有凶器」立案偵辦，案件後續將移送檢方。幸運的是，事件未造成人員傷亡，但驚悚畫面在當地網路社群引發熱議，許多網友形容「簡直像恐怖片現場」。

