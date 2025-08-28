嘿咻影片被男友外流還附IG！她收到網友提醒 看到瀏覽次數崩潰了

澳洲墨爾本一名女子與男友發生性行為時，在不知情的狀況下被偷拍。示意圖，與新聞無關。（法新社）

2025/08/28 16:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一名女子與男友發生性行為時，在不知情的狀況下被偷拍，並在分手後遭他報復式地上傳至社交媒體上，還在貼文中附上她Instagram（IG）的訊息，女子直到收到一名陌生人留言告知，才知道此事，隨後她發現這段影片已經被觀看了超過600次，讓她在法庭上崩潰直呼生活已經被摧毀，「我像是被侵犯了600次」。

《今日悉尼》引述《先驅太陽報》報導，墨爾本27歲華裔楊姓木匠，在與女友發生性關係時，未經同意情況下用手機錄影，女友發現後制止，並親眼看到楊男將影片刪除。沒想到，兩人分手後數個月，女友突然在IG上收到陌生訊息，警告一段有關她的私密影片已經被上傳至X上，還附帶一張她IG主頁截圖的照片。女友一看發現，該段影片就是先前楊男所拍攝的，並且播放次數已經超過600次。

警方今年3月19日將楊男逮捕，在他的手機中發現這段影片，並查到他正登入的X就是發布該影片的帳號。當地時間27日楊男出庭時，承認了相關指控。其前女友則在法庭上崩潰表示，她的生活因此完全被摧毀，她感到被赤裸、被羞辱、徹底失去了安全感，她還說，這段影片被播放了600次，她就像遭到侵犯600次。

審理該案法官表示，這是一起出於報復動機而犯下的案件，楊男可能將面臨監禁，此案將在9月4日宣判結果。

