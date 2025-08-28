引蛇出洞！機器兔成佛州對付緬甸蟒新利器

佛州大沼澤地許多物種都死於緬甸蟒。為對付蟒蛇，佛州推出機械兔。（美聯社）

2025/08/28 15:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國佛州大沼澤地許多本土物種，都死於緬甸蟒（Burmese python）貪婪胃口下。大沼澤地國家公園表示，緬甸蟒已於該處消滅95%小型哺乳動物以及數千隻鳥。佛州為了對付牠們使出奇招，那就是推出機器兔。

根據美聯社報導，南佛州水資源管理區和佛州大學研究人員，今年夏天部署120隻機器兔子進行實驗。這些機器兔任務是將緬甸蟒從藏身處引出來，以便人們將其剷除。它們可以散發熱量和發出氣味，還能做出自然動作，與普通兔子十分相似。

機器兔外貌、動作，甚至氣味都像緬甸蟒喜歡的兔子。它們由太陽能供電，可以遠端開啟和關閉。它們被安置在由攝影機監控的小圍欄裡，當附近有蟒蛇出現時，攝影機就會發出訊號。

南佛州水資源管理區首席入侵動物生物學家柯克蘭（Mike Kirkland）指出，只要攝影機捕捉到緬甸蟒，他就可以派出承包商將蟒蛇清除。

柯克蘭補充，清除緬甸蟒相當簡單，但要找到牠們很不容易，牠們很擅長在野外偽裝。

柯克蘭聲稱，機器兔計畫目前尚處於起步階段，但他相信只要有足夠時間解決一些細節問題，計畫最終就能取得成功。

關於佛州緬甸蟒具體數量，美國地質調查局在最近報告中稱，其粗略數字為數萬條。牠們幾乎沒有天敵，但偶爾會與短吻鱷發生衝突。

