美國12歲男童失蹤近2週 警尋獲遺體遭鱷魚攻擊後溺斃

2025/08/28 15:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一名12歲患有自閉症的男童瓦斯奎茲（Bryan Vasquez），14日清晨從家中窗戶悄悄溜走後失蹤，經過警方近2週大規模搜索，最終在當地一處運河中尋獲遺體，法醫鑑定顯示，男童死因為遭鱷魚攻擊造成鈍傷後溺斃。

據《美聯社》報導，紐奧良當地警方表示，瓦斯奎茲本月14日清晨5時20分左右被門口監視器拍到，他身上僅穿著尿布、獨自走在街頭後消失蹤影，家人隨後緊急通報。

警方出動空拍機、警犬、搜救船與大批志工協助搜尋，26日在一處運河尋獲遺體，距離他最初消失的地點僅約200公尺，警方推測，屍體可能是在死亡一段時間後才因浮力而浮上水面。

法醫報告指出，死者在溺水前曾遭鱷魚攻擊，身上留有明顯鈍傷，當局已要求路易斯安那州野生動物與漁業部門出面移除當地的「有害鱷魚」。據該單位統計，每年約有上千隻鱷魚被捕獲與移除，以降低對人類的威脅。

瓦斯奎茲的母親希達（Hilda Vasquez）先前受訪透露，孩子過去經常會偷偷跑到住家附近遊樂場，由於家人近期才搬到新住所，男童疑似試圖重複過去「偷溜出去玩」的習慣，不料卻迷失方向。

報導分析，整起案件也引發外界對警方應變速度的批評。警方坦承，孩子失蹤報案後，直到將近5小時後才有員警趕到現場；紐奧良警察局長公開道歉，並強調已展開內部調查。

