川普改造白宮如私人宮殿 學者痛批：玩弄民主遺產

川普的巨幅頭像海報已高掛在華府的政府部門外。（法新社）

2025/08/28 13:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，從鍍金的白宮到浮誇的首都改造計畫，美國總統川普正試圖在華盛頓留下一個數十年來無人敢嘗試的建築印記，批評者直指，這股俗豔的「獨裁者美學」（dictator chic），正一步步侵蝕著美國的民主象徵。這位前地產大亨本月稍早更宣稱：「我很會蓋東西」，為其計畫斥資2億美元增建白宮豪華舞廳的野心辯護。

川普以開發印有其名的奢華飯店與賭場致富，而在他假設的第二個總統任期內，白宮的改造風格也如出一轍。如今，白宮部分區域已酷似他那位於佛州、俗麗張揚的「橢圓形辦公室」（Mar-a-Lago）度假村，尤其那片聞名的玫瑰園草坪，已被剷平並改鋪成設有陽傘餐桌的露台，川普給出的理由，竟是為了防止女性的高跟鞋陷進草皮。

白宮宮殿化 橢圓辦公室淪川普私人品味展場

川普的改造近乎無孔不入。他一上任便為橢圓形辦公室的牆壁鑲上金邊飾條，並擺滿俗氣的小飾品。他還在白宮草坪上豎立兩面巨型美國國旗，更在西廂的柱廊上安裝了一面巨大的鏡子，讓這位前實境秀明星能在離開辦公室時，隨時欣賞自己的身影。

川普的野心不僅止於白宮圍牆之內，他更提出一項耗資20億美元的宏大計畫，意圖全面「美化」首都華盛頓。計畫範圍從為甘迺迪表演藝術中心進行大理石翻修，到清除塗鴉、修補路障等細節無所不包。然而，他已明確將此「美化」計畫，與其近期動用軍隊在華府打擊犯罪的強硬手段相互連結。

喬治華盛頓大學媒體學院主任洛格（Peter Loge）向法新社痛批：「這是權力展演的升級。」他指出：「他就是這麼做的。把自己的名字印在聖經和賭場上，所以這邏輯完全說得通。但差別在於，他現在玩弄的是人命、美國的聲譽與民主遺產。」

儘管歷史上羅斯福、杜魯門與甘迺迪等總統都曾對白宮進行過重大翻修，但歷史協會也強調，白宮是「美國民主的活象徵」。相較之下，川普的改造無論在風格或廣度上，都是近一世紀來最劇烈的，充滿了個人主義的烙印，而非對國家歷史的尊重。

巨幅頭像高掛街頭 「獨裁者已然成形」

最令人瞠目結舌的是，川普巨大的個人頭像海報，如今已高掛在華府的勞工部與農業部等政府大樓外牆上。勞動部長查韋斯-德雷梅爾（Lori Chavez-DeRemer）26日更在內閣會議上公開諂媚道：「總統先生，我邀請您來看看您那張又大又俊美的臉，就掛在勞工部前方的旗幟上。」這種毫不掩飾的個人崇拜，已讓外界對美國民主前景感到憂心。

