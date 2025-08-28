中共導演世紀大審！黎智英案結案 法官連番質疑洩露「有罪心證」

香港壹傳媒創辦人黎智英世紀大審已完成結案陳詞，恐面臨終身監禁。（法新社資料照）

2025/08/28 13:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，一場被國際社會視為指標的政治審判，在歷經超過1年8個月的纏鬥後終於落幕。壹傳媒創辦人黎智英被中共與港府指控違反《香港國安法》，全案於28日完成結案陳詞。這場對香港新聞自由的世紀清算不僅決定了77歲黎智英的命運，更象徵香港僅存的自由空間，正被國安法的利刃寸寸刨除。

此案從一開始就充滿爭議，港府動用國安法，以3名由特首指定的法官取代行之有年的陪審團制度，審判的公正性早已備受質疑。在長達156天的斷續庭審中，控方主要依賴6名前《蘋果日報》高層與社運人士轉為「從犯證人」的供詞，企圖將黎智英描繪成利用媒體平台、勾結外國勢力的主腦。

161篇文章成罪狀 控方羅織媒體為叛國武器

檢控方在陳詞中強硬主張，黎智英與其團隊的串謀行為始於2019年，並未因2020年國安法生效而停止，更羅織161篇《蘋果日報》文章作為罪證，聲稱黎智英將報紙當作「背叛中國國家利益」的政治武器，其反共立場與港人核心價值毫無關係，是「完全誤導」的說法。

對此，黎智英的辯護律師團隊則極力捍衛新聞自由的底線。資深律師彭耀鴻強調，《蘋果日報》的批判旨在促使政府改善施政，向公眾提供資訊是記者的天職。他更沉痛指出：「支持表達自由不是錯、支持人權不是錯…希望政府因壓力而改變政策，也不是犯罪。」

法官預設有罪心證？ 反詰言論自由非絕對

然而，審案法官在庭上的連番詰問似乎早已透露心證。當辯方主張黎智英的行為受言論自由保障時，法官杜麗冰反駁稱「言論自由並非絕對」，更舉歐美示威者被捕為例。另一法官李素蘭則不斷質疑黎智英「心裡希望制裁」，暗示國安法生效後他不可能突然改變想法，甚至批評辯方想讓法庭對黎智英作「有罪推定」的說法。

隨著結案陳詞完畢，合議庭宣佈將擇期宣判，外界預估最快將在10月裁決。報導指出，無論結果如何，這場審判已對香港的法治與自由造成不可逆的傷害。當批判政府的文字可被定義為煽動，當新聞工作能被扭曲為勾結外國，香港司法的天平顯然已嚴重傾斜，預示著一個更肅殺的時代即將來臨。

