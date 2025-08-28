為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美擬縮短留學生、交流與媒體簽證期限 中國記者僅限90天

    美國總統川普。（資料照）

    美國總統川普。（資料照）

    2025/08/28 14:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自今年1月上任以來，已展開大規模的移民打擊行動，國土安全部26日公布一項法規草案，計劃縮短學生、文化交流及媒體簽證的停留期限，並開放30天公眾意見徵詢。新規若生效，將大幅影響國際學生、交流人員與外國媒體駐美運作。

    據《路透》報導，依照新規，國際學生的F簽證及允許文化交流計畫訪客在美工作的J簽證等有效期將不超過4年；媒體的I簽證則從現行的多年效期縮短為最長240天，中國籍記者更僅限90天，需頻繁申請延期。美方表示，此舉旨在「加強監督與管理」簽證持有人，避免長期滯留及潛在風險。

    美國政府數據顯示，2024年全美約有160萬名持有F簽證的國際學生；2024財政年度（自2023年10月1日起），共核發約35.5萬份交流訪問簽證，以及1.3萬份媒體簽證。若新規落實，將迫使大量簽證持有人面臨額外行政程序與不確定性。

    自1978年以來，國際學生簽證採用「身份有效期」（Duration of Status，D/S）制度，允許持有人只要維持學籍即可無限期留美。川普政府指稱，有人利用該制度成為「永久學生」，以便長期留在美國。

    美國國土安全部（DHS）表示，過去歷屆政府允許國際學生與簽證持有人「幾乎無限期」停留，美國因此承受安全風險與納稅人負擔。他說：「這項新規將徹底終結濫用情況，讓聯邦政府能更有效管理與審查外國學生及其背景。」

    這項政策亦被視為川普政府延續既有移民收緊措施的一環。川普今年1月重返白宮後，已啟動多項移民管控行動。類似規範早在2020年曾於其首次任期內提出，當時遭國際教育團體NAFSA強烈反對，並於拜登2021年上任後撤回。

