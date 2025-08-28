土耳其國旗淪「體操道具」？ 女教練恐面臨5年徒刑

一名名女體操教練日前於社群平台上傳1段在土耳其烏奇薩爾城堡（Uçhisar Castle）旗桿旁表演特技的影片，遭部分土耳其民眾批評「褻瀆國旗」，甚至引來當局展開司法調查，最高恐面臨5年徒刑。（圖擷自「blittem」IG、本報合成）

2025/08/28 15:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其近期爆出一起引發爭議的事件。一名來自於歐洲巴爾幹半島的波士尼亞（Bosnia and Herzegovina）女體操教練，日前於社群平台上傳1段在卡帕多奇亞烏奇薩爾城堡（Uçhisar Castle）旗桿旁表演特技的影片，遭部分土耳其民眾批評「褻瀆國旗」，甚至引來當局展開司法調查，最高恐面臨5年徒刑。

綜合外媒報導，女體操教練化名為「梅爾傑姆」（Merjem）本月10日於IG上傳1段影片，影像顯示梅爾傑姆在夕陽映照下，繞著插有土耳其國旗的旗桿展示高難度體操動作，背景是遊客聚集的城堡屋頂，並附註「當波士尼亞遇見土耳其」字樣，迄今已累積逾18萬次觀看。

影片曝光後迅速引發爭議，當地網友痛批「對我們的國旗不敬」、「國旗不是拿來跳舞的，更不是鋼管」、「請有點尊重」。不過，也有支持者替她抱不平，認為「這根本沒什麼問題」、「覺得冒犯的人才是小題大作」。

與此同時，土耳其內夫謝希爾省政府27日發表聲明表示，已依據《土耳其刑法》第300與301條展開司法調查。根據法律，任何撕毀、焚燒或其他被認定為侮辱國旗的行為，最高可處3年徒刑，若涉及侮辱土耳其民族與價值，刑期更可累計至5年。

土耳其正義發展黨（AKP）內夫謝希爾省議員卡利斯坎（Emre Caliskan）直指，象徵紅底白星月旗的國旗是「民族榮耀與驕傲的象徵」，強調絕不容忍此類「踐踏精神與國家價值」的行為。

報導提及，烏奇薩爾城堡是卡帕多奇亞地區（Cappadocia）的最高點，據信自拜占庭時期至鄂圖曼帝國一直視戰略要塞。

