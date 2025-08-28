西門町同款彩虹路慘了！佛州州長鐵腕清剿 多城怒吼「不屈服」

在佛州聖彼得堡市，一名單車騎士行經彩虹十字路口。儘管面臨州政府的打壓，人行道上仍清晰可見黃色的「抵抗」（RESIST）字樣，一旁的標語更直接呼籲「拯救我們的街頭壁畫」，展現了地方社群不屈服的意志。（美聯社）

2025/08/28 12:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕當台北西門町以其繽紛的彩虹地景擁抱多元時，美國佛羅里達州卻正上演一場關於彩虹斑馬線的政治清算。《美聯社》報導，佛州交通部在州長迪尚特（Ron DeSantis）的指示下，已發布命令要求各城市於下月初前移除街頭藝術，否則將面臨州級交通經費被扣留的懲罰。此舉引發羅德岱堡市（Fort Lauderdale）的強烈反彈，該市已決議訴諸法律，拒絕讓步。

羅德岱堡市議會於27日舉行特別會議，在聽取逾40位居民意見後，全體委員一致投票，決定對佛州交通部移除市內四處街頭藝術，包括大型彩虹旗斑馬線的命令提出行政上訴。市長特蘭塔利斯（Dean Trantalis）堅定表示：「今晚，我們必須堅守陣地。我們不能讓自己被霸凌而屈服，讓他人決定我們社區該做什麼。」

州政府堅持「道路安全」 移除行動已啟動

迪尚特州長在奧蘭多的一場記者會中辯稱，此舉旨在讓斑馬線回歸「道路安全」的本意，而非作為「政治訊息或藝術」。他強調「街頭藝術已失控」，意圖將道路從「社會、政治或意識形態利益」中脫鉤，暗示州政府將採取一切手段確保命令的執行。

然而，此波移除行動不僅針對彩虹地景，還包括了其他非政治性藝術，甚至連奧蘭多一處紀念2016年「脈衝夜店」（Pulse Nightclub）槍擊案的彩虹斑馬線，上週也遭連夜覆蓋，即便居民復原，隨後仍被交通部漆回黑白兩色，引發社區成員極大憤怒與悲傷。

批評者嚴厲指出，這是迪尚特政府及其共和黨控制的州議會，對LGBTQ+社群最新一波的打壓。佛州同志驕傲中心執行長羅伯特·布（Robert Boo）痛批：「這無疑是又一次試圖抹除我們的存在，彷彿我們根本不屬於這裡。」但他也預言，此舉只會激發更大的反抗力量。

地方不惜代價反抗 批州府政治干預

面對州政府的強硬姿態，邁阿密海灘、聖彼得堡等其他城市也面臨類似指令。儘管面臨潛在的經費損失與德桑提斯州長可能罷免地方官員的威脅，但包括邁阿密海灘市議員費爾南德斯（Alex Fernandez）在內的許多地方領袖，仍誓言捍衛城市多元價值，不惜採取法律途徑抗爭。

