川普政府接管聯合車站 外媒：擴大對華盛頓控制最新例證

2025/08/28 12:21

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府27日從美國鐵路公司（Amtrak）手中接管美國首都華盛頓特區聯合車站（Union Station），外媒分析認為這是美國總統川普企圖擴大對首都控制力的最新例證。

根據美聯社報導，美國交通部長達菲（Sean Duffy）27日與美國鐵路公司總裁哈里斯（Roger Harris ）在聯合車站宣布，川普政府接管該車站。達菲表示，該車站本應是華盛頓特區驕傲卻年久失修，川普政府接管舉措將有助於以經濟方式美化該地標建築。

達菲強調，川普政府可以更好地管理聯合車站，吸引更多商店和餐館，並創造更多收入，用於支付該車站的升級改造。

聯合車站於1907年啟用，經歷了多次管理變革，其清潔度、安全性和維修狀況也經歷多次起伏。華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser ）聲稱，升級聯合車站將是一項「了不起的舉措」，因為該市無力承擔升級費用。

值得注意的是，達菲在3月致美國鐵路公司首席營運官的一封信中向其施壓，要求該公司就車站犯罪問題提供最新計畫，說明如何改善車站公共安全。

另外自從川普本月宣布打擊華盛頓特區犯罪行動後，國民警衛隊一直在聯合車站及其周遭地區巡邏。上週副總統范斯和國防部長赫格塞斯與國民警衛隊一起視察聯合車站時，遭到反對政府干預的民眾大聲呵斥。

