曾上央視當解說！中國射擊選手拍教學片 將日本國旗當靶還吐痰

陳策不僅將日本國旗當作靶子射擊，還當場對國旗吐痰。（圖擷取自B站）

2025/08/28 15:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自稱曾擔任《央視新聞》巴黎奧運解說嘉賓、並獲中國國家體育總局認定為「國家健將級運動員」的中國射擊選手陳策（現為濟南射箭協會會長），近日因在社群平台發布具爭議性的影片引發關注。8月21日，他於Bilibili上傳1支複合弓教學影片，內容中不僅將日本國旗當作靶子射擊，還當場對國旗吐痰，並以抗日戰爭影像作為背景，引發部分網友反彈。

據悉，陳策早年活躍於飛碟射擊領域，曾在全國級賽事中取得佳績，因而獲頒「國家健將」稱號，並曾被地方媒體報導為射擊界的優秀代表。退役後他轉型從事複合弓器材開發與推廣，創辦相關企業，並經常在網路上發布射箭教學影片，在特定社群中擁有不小影響力。

但本次影片中的內容卻引來不少爭議。影片中，陳策將一面日本國旗當作箭靶貼在玻璃箱子上，影片一開始就強調「只是個靶子，沒有別的意思」，接著朝國旗吐了口濃痰，然後拉弓射出2箭，擊中放在箱子上的空瓶，第3箭命中國旗紅心，過程中，背景還配上抗日戰爭的影片。儘管陳策強調國旗「只是個靶子」，但觀眾一眼就能看懂影片意思，認為其行為帶有強烈侮辱與煽動意味。

目前該影片在Bilibili平台上有超過110萬次觀看，有超過2000則留言。目前尚未有官方單位或平台對此回應。有輿論質疑，身為曾受國家體育機構表揚的健將級運動員，是否應更審慎使用其公眾影響力；不過正逢中國準備慶祝抗戰勝利80週年前夕，不少抗日情緒高昂的網友也在下方留言大力稱讚他的行為。

