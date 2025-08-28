美天主教學校槍擊案2死 梅蘭妮亞罕見發聲籲「及早防範」

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普罕見於X平台發表聲明，強調「及早介入」辨識潛在校園槍手的重要性。（美聯社資料照）

2025/08/28 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州聖母領報天主教學校27日舉行開學彌撒時，遭23歲槍手從窗外開槍掃射，造成2名兒童死亡、另有14名兒童與3名年長的教區居民受傷，對此美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）罕見於X平台發表聲明，強調「及早介入」辨識潛在校園槍手的重要性。

綜合《CNN》報導，梅蘭妮亞指出，許多行兇者在事前往往已經出現警訊，例如在網路上發表暴力言論、甚至公開威脅，「若能及早覺察並迅速行動，就能避免悲劇發生，讓美國社區更安全。」

梅蘭妮亞指出，為防止未來悲劇重演，從家庭、學區到社群平台，都應強化行為威脅評估機制，落實預防工作。

報導提及，明尼亞波利斯（Minneapolis）警方與聯邦調查局（FBI）已針對槍擊案展開多方調查。明尼亞波利斯警察局長奧哈拉（Brian O’Hara）指出，目前已執行4份搜索票，鎖定槍手相關的地點，包括一間教堂與槍手有關住所，警方同時查獲大批文件，正由FBI協助檢視。

奧哈拉透露，23歲嫌犯魏斯曼（Robin Westman）曾在YouTube平台發布一份「宣言」，內容包含令人不安的文字，目前仍無法斷定明確犯案動機，但初步研判兇嫌與該教會、學校有「私人關聯」，「我們相信嫌犯曾在此就讀或身為教區成員，且其家庭成員曾為教堂工作」。

針對傷患狀況，奧哈拉指出，仍有多名孩童住院治療，其中包含從擦傷到性命垂危的重傷案例，不過醫師評估大部分都能倖存。部分學生已陸續出院，但仍有「相當數量」的傷者持續接受治療。

The tragic mass killing in Minnesota illuminates the need for pre-emptive intervention in identifying potential school shooters. Early warning signs are often evident, with many individuals exhibiting concerning behaviors and making violent threats online prior to their actions.… — First Lady Melania Trump （@FLOTUS） August 28, 2025

