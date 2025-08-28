中國九三閱兵 普廷、金正恩等26位外國領導人將出席

中國外交部部長助理洪磊今公布九三閱兵外賓名單，有26名外國國家元首將出席活動，包括俄羅斯總統普廷、北韓最高領導人金正恩都在列。（路透）

2025/08/28 11:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共將於9月3日在天安門廣場舉行「抗戰勝利80週年閱兵」，中國外交部部長助理洪磊今日（28日）在記者會中公布外賓名單，有26名外國國家元首將出席活動，包括俄羅斯總統普廷、北韓最高領導人金正恩都在列。

中國9月3日將舉辦「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動，紀念活動新聞中心於今日上午10點舉行首場記者會，中國外交部部長助理洪磊公布與會嘉賓名單，共有26位外國領導人將出席活動。

請繼續往下閱讀...

包括俄羅斯總統普廷、北韓勞動黨總書記金正恩、柬埔寨國王西哈莫尼、越南國家主席梁強、寮國國家主席通倫、印尼總統普拉博沃、馬來西亞總理安華、蒙古總統呼日勒蘇赫、巴基斯坦總理夏巴茲、尼泊爾總理奧利、馬爾地夫總統穆伊茲、哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、吉爾吉斯總統札帕羅夫、土庫曼總統小別爾德穆哈梅多夫、白俄羅斯總統盧卡申科、亞塞拜然總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕辛揚、伊朗總統裴澤斯基安、剛果共和國總統薩蘇、辛巴威總統南加古瓦、塞爾維亞總統武契奇、斯洛伐克總理菲科、古巴共產黨中央第一書記卡內爾、緬甸代總統敏昂萊。

洪磊提到，部分國家議長、政府代表、國際組職負責人以及前政要也將出席活動，包含南韓國會議長禹元植、聯合國副秘書長李軍華、日本前首相鳩山由紀夫、義大利前總理達勒瑪等。

洪磊表示，外國駐中使節、武官和國際組織駐中代表也受邀出席。此外，也特別向曾為中國抗日戰爭做出貢獻的國際友人或其遺屬代表發出了邀請，來自俄羅斯、美國、英國、法國、加拿大等14個國家的50位友人或其遺屬代表將受邀出席。

