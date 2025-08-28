埃及13歲少年跟風TikTok挑戰 「生吃3包知名泡麵」後不治

泡麵，示意圖。（法新社）

2025/08/28 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕短影音平台TikTok近期掀起「生吃泡麵挑戰」風潮，埃及開羅一名13歲少年哈姆札（Hamza）仿效後不幸喪命，事件引發當地社會對食品安全及青少年網路挑戰的警惕。

綜合外媒報導，哈姆札近日食用3包印尼知名泡麵品牌營多麵（Indomie）後，不久便出現劇烈腹痛、嘔吐及大量出汗，隨即在家中昏倒。雖緊急送醫，16日仍在轉送毒理中心途中宣告不治。

請繼續往下閱讀...

開羅安全局初步調查指出，哈姆札在晚禱及《古蘭經》課結束返家後不久，吃下大量生麵條，不到半小時便出現症狀。當局一度懷疑食物中毒，並逮捕販售該批麵條的商家。然而，經產品檢測及屍檢結果顯示，麵條並無毒物殘留，真正死因為，一次性大量食用生麵導致脫水、急性腸胃道問題及可能的消化道阻塞。

Indomie長期是埃及年輕人日常飲食的重要選擇，因其價格低廉、方便快速而受歡迎，但營養專家多年來持續警告，過量或不當食用泡麵恐引發消化系統疾病、過敏及肝腎負擔。

這已非該品牌首次捲入食品安全風波。去年12月，伊拉克亦有女孩食用該品牌麵條後死亡，雖死因未明，但再度引發外界關注。

哈姆札的父親悲痛呼籲，「這是一場悲劇，應該讓所有家庭警醒，保護孩子免受類似挑戰與飲食風險。」

印尼知名泡麵品牌營多麵「Indomie」。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法