    國際

    新燃岳火山爆發今已噴發3次 濃煙衝上5500公尺畫面曝

    新燃岳火山在當地時間今晨4點53分爆發，火山口噴出的煙柱衝到5500公尺高空，今天已出現3次噴發狀況。（圖擷自X）

    2025/08/28 11:13

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，今（28日）發生噴發，這是自上月3日以來首度噴出高達5000公尺以上煙塵。

    據《共同社》報導，鹿兒島地方氣象台觀測顯示，新燃岳火山在當地時間今晨4點53分爆發，火山口噴出的煙柱衝到5500公尺高空，是自上月3日以來首度噴出高達5000公尺以上煙塵，今天已出現3次噴發狀況。

    鹿兒島地方氣象台警告，大型石塊可能以彈道軌跡飛行，最遠可達距離新燃岳火山口約3公里範圍內，火山碎屑流最遠可達約2公里，呼籲在距離新燃岳火山口約3公里的範圍內保持警惕。下風處也要注意安全，不只火山灰，連小火山石也可能被風吹到很遠的地方。

