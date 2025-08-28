新燃岳火山爆發今已噴發3次 濃煙衝上5500公尺畫面曝

新燃岳火山在當地時間今晨4點53分爆發，火山口噴出的煙柱衝到5500公尺高空，今天已出現3次噴發狀況。（圖擷自X）

2025/08/28 11:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，今（28日）發生噴發，這是自上月3日以來首度噴出高達5000公尺以上煙塵。

據《共同社》報導，鹿兒島地方氣象台觀測顯示，新燃岳火山在當地時間今晨4點53分爆發，火山口噴出的煙柱衝到5500公尺高空，是自上月3日以來首度噴出高達5000公尺以上煙塵，今天已出現3次噴發狀況。

請繼續往下閱讀...

鹿兒島地方氣象台警告，大型石塊可能以彈道軌跡飛行，最遠可達距離新燃岳火山口約3公里範圍內，火山碎屑流最遠可達約2公里，呼籲在距離新燃岳火山口約3公里的範圍內保持警惕。下風處也要注意安全，不只火山灰，連小火山石也可能被風吹到很遠的地方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法