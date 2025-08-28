為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    阿根廷總統車隊遭石塊攻擊 米雷伊急撤離發照片報平安

    阿根廷總統米雷伊（左二）27日站上選傳車為10月中期選舉競選活動助選，竟有抗議者朝車隊投擲石塊、瓶子，他被迫在安全人員保護下緊急脫離現場。（美聯社）

    阿根廷總統米雷伊（左二）27日站上選傳車為10月中期選舉競選活動助選，竟有抗議者朝車隊投擲石塊、瓶子，他被迫在安全人員保護下緊急脫離現場。（美聯社）

    2025/08/28 10:46

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）27日為10月中期選舉競選活動助選時，竟有抗議者朝其車隊投擲石塊、瓶子，火速被安全人員轉移至安全地帶。

    英國廣播公司新聞網（BBC）報導，米雷伊到布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）洛馬斯德薩莫拉（Lomas de Zamora）助選，當時站在1輛車輛後座上，突然有抗議者朝車隊扔擲物品，至少有1塊石頭擊中引擎蓋，支持者與抗議者此時都湧向車隊，現場一片混亂。

    措手不及的米雷伊趕緊躲進車裡，安全人員則忙著保護他，避免他被抗議者扔擲的石頭砸中。

    在大量物品如同冰雹般落下的情況下，米雷伊和隨行人員被迅速送入1輛安全車輛並撤離現場。

    米雷伊之後在社群媒體上發布1張豎起大拇指的照片報平安，並指責反對派使用暴力。米雷伊的辦公室聲稱，投擲物品的人都是反對派支持者。

    洛馬斯德薩莫拉傳統上被認為是裴隆主義（Peronist opposition）反對派（通常是正義黨或其盟友）據點。裴隆主義是阿根廷前總統裴隆（Juan Domingo Perón）提出的一種屬於「第三位置」的政治理念，以國家復興和民族解放為主要內容，同時主張中央集權。

    布宜諾斯艾利斯將於9月7日舉行地方選舉，中期選舉將於10月26日舉行，這兩場選舉都為米雷伊提供在反對派地區擴大權力機會。

