為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國航空航班下機爆衝突！男掐女乘客脖子畫面曝光

    美國航空（American Airlines）一架班機近期下午降落邁阿密國際機場後，機艙內竟爆發驚險衝突，多名乘客在下機過程中大打出手，場面一度失控，影片曝光後引發外界關注。（圖擷自「@nypost」X）

    美國航空（American Airlines）一架班機近期下午降落邁阿密國際機場後，機艙內竟爆發驚險衝突，多名乘客在下機過程中大打出手，場面一度失控，影片曝光後引發外界關注。（圖擷自「@nypost」X）

    2025/08/28 11:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）一架班機近期下午降落邁阿密國際機場後，機艙內竟爆發驚險衝突，多名乘客在下機過程中大打出手，場面一度失控，影片曝光後引發外界關注。

    綜合外媒報導，美國航空2249航班於25日才剛抵達邁阿密，機艙走道間卻突然傳出爭執。據美媒《TMZ》取得影像顯示，1名男子突然伸手掐住1名女子的脖子，隨即另一名男乘客衝上前想要拉開2人，不料卻被該名男子怒推倒進座位區，現場驚叫聲不斷，乘客急喊「快報警」，一旁空服員見狀不停安撫，並要求其他乘客先讓出通道，好讓後方旅客能趕上轉機。

    佛州邁阿密-戴德郡（Miami-Dade）警局證實，當地警方當日下午接獲報案並趕抵現場，經初步調查顯示，機上2名男子先爆發激烈口角，隨後演變成肢體衝突，待警方趕到時，其中1名男子已經離開，另1人則拒絕提出告訴，因此最後沒有人被逮捕。

    報導指出，影片中出現的那名女子警員並未在後續聲明中提及相關資訊；美國航空發言人證實，2249航班於邁阿密落地時確實出現不守規矩乘客，警方已在登機口進行處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播