美國航空航班下機爆衝突！男掐女乘客脖子畫面曝光

2025/08/28 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）一架班機近期下午降落邁阿密國際機場後，機艙內竟爆發驚險衝突，多名乘客在下機過程中大打出手，場面一度失控，影片曝光後引發外界關注。

綜合外媒報導，美國航空2249航班於25日才剛抵達邁阿密，機艙走道間卻突然傳出爭執。據美媒《TMZ》取得影像顯示，1名男子突然伸手掐住1名女子的脖子，隨即另一名男乘客衝上前想要拉開2人，不料卻被該名男子怒推倒進座位區，現場驚叫聲不斷，乘客急喊「快報警」，一旁空服員見狀不停安撫，並要求其他乘客先讓出通道，好讓後方旅客能趕上轉機。

佛州邁阿密-戴德郡（Miami-Dade）警局證實，當地警方當日下午接獲報案並趕抵現場，經初步調查顯示，機上2名男子先爆發激烈口角，隨後演變成肢體衝突，待警方趕到時，其中1名男子已經離開，另1人則拒絕提出告訴，因此最後沒有人被逮捕。

報導指出，影片中出現的那名女子警員並未在後續聲明中提及相關資訊；美國航空發言人證實，2249航班於邁阿密落地時確實出現不守規矩乘客，警方已在登機口進行處理。

Video shows passengers brawling while trying to get off American Airlines flight in Miami https://t.co/wYVv8lFppg pic.twitter.com/URliG8YRtu — New York Post （@nypost） August 27, 2025

