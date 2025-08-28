南韓立法「禁止教室用手機」 2026年全面實施

南韓學生在學校使用手機，示意圖。（美聯社）

2025/08/28 10:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會昨（27）日通過一項法案，將自2026年3月新學年起，禁止學生在上課期間使用手機與智慧型設備，成為最新一個限制兒童與青少年使用手機的國家。

綜合外媒報導，該法案在國會以壓倒性優勢獲得通過，出席的163名議員中有115票贊成。立法者、家長與教師普遍認為，智慧型手機干擾學生專注力、影響課業表現，並侵占學習時間。

請繼續往下閱讀...

提案人、國民力量黨議員趙廷訓表示，「我們的年輕人對社群媒體的沉迷已達嚴重程度。孩子們每天早上眼睛紅腫，因為他們凌晨兩三點還在刷 Instagram。」然而，該禁令也引發爭議，包括部分學生質疑其成效與實際執行方式，並認為這無助於解決成癮的根本問題。

南韓教育部去年調查顯示，約37%的國中及高中生坦言社群媒體影響日常生活，22%的學生若無法使用社群媒體帳號會感到焦慮。此前，南韓不少學校已自行設置手機使用限制，這項法案則將此正式法制化。對於殘障學生或需使用數位設備進行學習者，仍有例外規定。

根據美國皮尤研究中心數據，南韓是全球數位化程度最高的國家之一，99%的南韓人上網，98%擁有智慧型手機，比例在其2022至2023年調查的27個國家中位居首位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法