為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓立法「禁止教室用手機」 2026年全面實施

    南韓學生在學校使用手機，示意圖。（美聯社）

    南韓學生在學校使用手機，示意圖。（美聯社）

    2025/08/28 10:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會昨（27）日通過一項法案，將自2026年3月新學年起，禁止學生在上課期間使用手機與智慧型設備，成為最新一個限制兒童與青少年使用手機的國家。

    綜合外媒報導，該法案在國會以壓倒性優勢獲得通過，出席的163名議員中有115票贊成。立法者、家長與教師普遍認為，智慧型手機干擾學生專注力、影響課業表現，並侵占學習時間。

    提案人、國民力量黨議員趙廷訓表示，「我們的年輕人對社群媒體的沉迷已達嚴重程度。孩子們每天早上眼睛紅腫，因為他們凌晨兩三點還在刷 Instagram。」然而，該禁令也引發爭議，包括部分學生質疑其成效與實際執行方式，並認為這無助於解決成癮的根本問題。

    南韓教育部去年調查顯示，約37%的國中及高中生坦言社群媒體影響日常生活，22%的學生若無法使用社群媒體帳號會感到焦慮。此前，南韓不少學校已自行設置手機使用限制，這項法案則將此正式法制化。對於殘障學生或需使用數位設備進行學習者，仍有例外規定。

    根據美國皮尤研究中心數據，南韓是全球數位化程度最高的國家之一，99%的南韓人上網，98%擁有智慧型手機，比例在其2022至2023年調查的27個國家中位居首位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播