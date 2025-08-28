反制中國滲透！美官員示警：FBI每12小時立案一宗間諜案

美官員示警，中國透過留學生竊取軍事技術，FBI每12小時立案一間諜案；示意圖。（美聯社資料照）

2025/08/28 11:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部反情報高層官員27日罕見地發出嚴重警告，直指涉及五角大廈及其盟友的關鍵學術與技術研究，正持續透過各種管道，最終落入中國政府與其軍事工業複合體的手中。他更拋出震撼數據，稱美國聯邦調查局（FBI）平均每12小時，就要立案調查一起新的間諜案。

「本土不再安全」 反情報官員示警

美國國防部發布新聞稿指出，美國國防反情報與安全局（DCSA）工業安全助理局長芮丁（Matthew Redding）在一場國防工業會議上，直言不諱地表示：「我們的本土已不再安全。」他指出，中國正透過多種途徑獲取美國的敏感技術，手段包括網路間諜活動、來自國防部人員與承包商的內部威脅，以及派遣學生進入美國大學。

芮丁特別點名，中國正刻意將其學生送往美國大學，攻讀那些具有潛在軍事應用價值的關鍵研究領域。為反制此類滲透，芮丁表示，DCSA正與各大學合作，協助辨識出哪些敏感領域的研究，應只能由經過安全審查的美國學生來進行。該機構也將與FBI密切合作，以促成相關逮捕行動。

芮丁揭露的數據，讓外界一窺美中之間情報戰的激烈程度。他表示，美方每年會收到高達3萬起可疑接觸的通報，經過篩選後，其中約有4000至5000起被認定為可信的敵對活動報告。這些報告最終會匯整成一份年度威脅報告，鎖定可能面臨風險的特定技術領域、企業與個人。

川普放行中生 反情報壓力遽增

諷刺的是，就在反情報官員拉響警報的同時，美國總統川普日前才剛宣布，將允許60萬名中國學生進入美國大學就讀。儘管川普強調會對入境學生進行仔細審查，但在情報戰日益升溫的當下，此舉無疑將讓DCSA等反情報機構，面臨空前巨大的壓力與挑戰。

芮丁在演說最後沉重地警告，這些層出不窮的威脅，正持續侵蝕美國的工業基礎。他強調：「我們了解這些威脅的來源，如果我們的工業基礎薄弱或有缺陷，那麼我們的軍事優勢將被大幅削弱。」

